La polémica por la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' ha terminado por agotar la paciencia de David Broncano. El presentador ha aprovechado la emisión de este lunes, 16 de noviembre, para responder públicamente a Vox después de que la formación ultra denunciara a RTVE ante la Junta Electoral Central por los fragmentos de la conversación que no llegaron a emitirse. Visiblemente molesto, el humorista ha dejado clara su postura lanzando advertencia: "No vamos a concederles ni una más nunca".

La controversia se remonta a la visita del líder de Vox al programa el pasado 9 de noviembre. El encuentro estuvo marcada por una decisión que ahora se encuentra en el centro del enfrentamiento: alrededor de 40 minutos de conversación quedaron fuera de la emisión. Una práctica que, según ha explicado Broncano y es por todos sabida, forma parte de la dinámica habitual del formato, que ya acumula unos 1.500 programas.

Sin embargo, el partido de extrema derecha ha cuestionado el tratamiento de la entrevista. Vox sostiene que durante esos fragmentos se abordaron asuntos como la sanidad, la inmigración y los servicios públicos, por lo que considera que su exclusión vulnera los principios de neutralidad informativa y pluralismo político. Por este motivo, ha presentado una denuncia contra RTVE ante la Junta Electoral Central y reclama tanto la publicación íntegra de la conversación como una copia de la grabación.

Acusa a Vox de utilizar el programa

La respuesta del presentador llegaba durante el programa de este lunes, antes de recibir a Dulceida, Carolina Iglesias y Paula Vázquez, encargadas de presentar los Premios Ídolo 2026. Broncano no escondía su arrepentimiento por haber aceptado determinadas condiciones de la entrevista y reconocía que la visita de Abascal le había generado más problemas de los previstos.

"Me arrepiento de tantas cosas, encima me vaciló y ahora nos denuncian ante la Junta Electoral", comenzaba diciendo. A continuación, acusaba a la formación de haberse beneficiado de la exposición mediática que supone acudir al espacio: "Se han aprovechado del programa para mi desgracia".

El presentador también quiso desmontar la idea de que los minutos descartados respondieran a un trato excepcional hacia el dirigente político. Para ello, puso como ejemplo otras entrevistas, incluida la del presidente del Gobierno: "A Sánchez le cortamos 50 minutos".

Visita de Santiago Abascal (VOX) a 'La Revuelta'

Broncano ha insistido en que la decisión editorial no había supuesto ocultar información deliberadamente y lamentaba las consecuencias que la polémica ha tenido para el equipo. "Si quitamos estos minutos de la entrevista y encima emitimos lo que emitimos y quedamos como la mierda, no creo que cambie nada, no hemos ocultado nada", afirmaba.

Aclaraciones sobre la visita de Abascal

El conductor de 'La Revuelta' también quiso corregir las palabras del líder de Vox sobre las circunstancias de su participación pues Abascal había hablado de una supuesta obligación de RTVE para realizar la entrevista.

En este sentido, Broncano asumía la responsabilidad de haberla aceptado: "Eso de que me habían obligado a hacer la entrevista es mentira. La responsabilidad es nuestra, podría haber dicho que no viniera, me equivoqué y es cosa nuestra". "Nos la han liado y encima han usado esto contra Jordi Wild", agregaba, haciendo referencia al plantón que el líder ultra dio a la entrevista con el popular streamer.

Unas declaraciones con las que el presentador da por zanjada su postura respecto a la formación política, dejando claro que la experiencia ha cambiado su disposición a recibir de nuevo a representantes de Vox en el programa.

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