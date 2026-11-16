Si el más común de los mortales tiene infinidad de papeletas para, en algún momento de su existencia, sufrir los terribles efectos de la dismorfia corporal, podemos imaginar cómo debe ser para un antiguo Mr. Olimpia enfrentarse a su reflejo en el espejo conforme van pasando los años. Arnold Schwarzenegger, que ya carga 79 años a sus espaldas, confesó en una entrevista en el programa de Howard Stern que, en lo que respecta a este tema, hace lo que puede.

Dismorfia y sufrimiento

El actor y exgobernador de California no dudó en sincerarse frente al micrófono sobre sus preocupaciones en torno a su físico, sugiriendo que la reacción frente al envejecimiento es totalmente natural, pero que se agrava cuando alguien ha tenido un cuerpo trabajado con tantísima dedicación durante la mayor parte de su vida.

Me da un poco de risa porque cada día me miro al espejo y digo: “Sí, eres un desastre”. Mira este cuerpo. Mira estos músculos espectrales que antes eran firmes, turgentes y realmente poderosos. Ahora simplemente están ahí colgando. Quiero decir, ¿qué demonios está pasando aquí?

Una cosa es verte envejecer y perder cada vez más la forma, pero la mayoría de la gente nunca ha estado en forma. Entonces, ¿qué significa perder la forma?.

Pero no todo es la autopercepción. Y es que Schwarzenegger también dejó caer que los elogios en el pasado también hacen algo de mella cuando, de repente, ves que todo lo que se alababa en su momento ha desaparecido.

Cuando te han aclamado durante años por tener ese cuerpo supremo, y tienes esa definición y ves las venas que bajan por tus abdominales, y ves las venas en la parte superior del pecho y todo bien marcado, y de repente das un salto de 50 años y ahí estás de pie y ya no ves nada de eso.

Eso sí, para el bueno de Arnie, modas como la del Ozempic son solo palos en la rueda a la hora de desarrollar la resiliencia, ya que, según él, enfrentarse al dolor y a retos como perder peso o mantenerse en forma acaba derivando en el crecimiento personal y en la fortaleza.

Cuanto más experimentas aquellas cosas que realmente no te gustan, más puedes crecer, más fuerte te vuelves y más cosas eres capaz de soportar. Es así de sencillo. Hoy en día, muchos jóvenes tienden a rehuir eso.

Enseñemos a los niños a ser fuertes, a salir a hacer deporte, a estudiar, a esforzarse y a pasar por este tipo de momentos dolorosos de vez en cuando.

No seré yo quien defienda la cultura del sufrimiento como camino hacia el éxito, pero a ver quién le lleva la contraria a este señor que, a sus 79 años, te puede dejar hecho papilla con sus propias manos.

Vía | People

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