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El familiar de J.R.R. Tolkien que supervisa 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder': "Es un activo para la serie"

La ficción de Prime Video cuenta con una figura muy especial vinculada a la familia Tolkien, cuyo papel va mucho más allá de lo testimonial.

'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder'
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Víctor Mopez

Editor
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Víctor Mopez

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Periodista e historiador de formación y cinéfilo por vocación. Mi relación con el cine empezó muy pronto, entre visitas al videoclub y cintas VHS con las que fui descubriendo los grandes clásicos de Disney. Desde entonces, sigo convencido de que el Séptimo Arte no solo entretiene: también tiene la capacidad de emocionarnos, hacernos pensar y cambiar nuestra forma de mirar el mundo.

El cine español ocupa un lugar especial entre mis preferencias y las historias LGTBIQ+ son una de mis grandes debilidades, aunque nunca le hago ascos a un buen viaje por cualquier género: terror, comedia romántica, drama de los que exigen pañuelo, musicales, animación o superhéroes. Si hay una película que podría ver una y otra vez, esa es 'Titanic'.

Pero, si hay un formato que realmente me tiene enganchado, es el de las series. Puedo pasar horas hablando de ellas y, probablemente, tenga alguna respuesta para casi cualquier pregunta que se te ocurra. Y sí, "se estaban tomando un descanso".

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La sombra de J.R.R. Tolkien sigue muy presente en la Tierra Media, incluso cuando las historias se alejan de las páginas de sus libros. Y en la tercera temporada de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', Amazon cuenta con una figura especialmente cercana al legado del escritor para supervisar ese delicado equilibrio: Simon Tolkien, su nieto y asesor creativo de la producción.

Su participación no es simplemente testimonial. Patrick McKay, uno de los responsables de la serie junto a J.D. Payne, ha explicado que mantiene un contacto constante con Simon para debatir diferentes aspectos de la adaptación. Una colaboración que, según reconoce, resulta especialmente valiosa en una producción que debe ampliar un universo literario tan complejo.

En una entrevista concedida a Slash Film durante la promoción de la tercera temporada, McKay ha descrito así esa relación: "Tenemos la suerte de trabajar con grandes personas que conocen a Tolkien, su mitología y su literatura, además de todos esos extraordinarios profesionales del mundo del cine".

'Los anillos de poder' ha presentado el arma más legendaria de toda la Tierra Media y casi pasa desapercibida. Sauron acaba de ser sentenciado en la serie de Prime Video
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El showrunner ha sido todavía más explícito al referirse al papel del nieto del escritor: "Simon es como esa persona a la que llamas cuando necesitas ayuda. Estamos en contacto permanente con él. Él cuestiona algunas cosas, nosotros también le llevamos la contraria... Somos muy afortunados de trabajar con Simon. Es un auténtico activo para la serie".

Unas palabras que permiten entender mejor cómo funciona el proceso creativo de una ficción que ha recibido numerosas críticas por sus diferencias respecto al material original.

Una adaptación que toma sus propias decisiones

Conviene recordar que 'Los anillos de poder' no adapta una novela completa con una narración cerrada. La producción construye su historia principalmente a partir de determinados pasajes de 'El Señor de los Anillos' y sus apéndices, que recogen buena parte de la historia de la Tierra Media durante la Segunda Edad.

Sauron en la tercera temporada de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder' Sauron en la tercera temporada de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder'

Eso obliga a desarrollar acontecimientos, personajes y conexiones que Tolkien apenas dejó esbozados. De ahí la incorporación de figuras originales como Arondir y la decisión de comprimir acontecimientos que, en los libros, están separados por enormes periodos de tiempo.

La situación tampoco es nueva en las adaptaciones cinematográficas de este universo. La trilogía de Peter Jackson también modificó personajes, acontecimientos y cronologías para trasladar la historia a la pantalla. Incluso algunas de sus decisiones más celebradas se alejaban considerablemente del texto original.

Con el respaldo de la familia Tolkien a través de Simon y el visto bueno del Tolkien Estate al proyecto, la serie continúa buscando su propio camino. La nueva entrega se estrenó el 11 de noviembre de 2026 en Prime Video, dispuesta a demostrar que todavía queda mucha historia por contar en la Tierra Media.

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