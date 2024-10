'Los anillos de poder' ha presentado el arma más legendaria de toda la Tierra Media y casi pasa desapercibida. Sauron acaba de ser sentenciado en la serie de Prime Video

Reconozco que, dentro de los peros que puedo tener con 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', hay veces con las que no puedo dejar de dar un respingo con ciertas referencias y otros guiños a la obra de J.R.R. Tolkien. El episodio final de la temporada 2 no ha sido una excepción y no, no me estoy refiriendo a lo del nombre del Extraño.

Una de las grandes quejas que he estado teniendo en torno a la serie gira en cuanto a que en la multitud de tramas que hay, algunas parecen demasiado tangenciales. Es el caso de la de Númenor y su clima político con la reina Míriel (Cynthia Addai-Robinson) derrocada, Pharazôn (Trystan Gravelle) proclamándose rey de la mítica isla y apresando a todos los Fieles. En este momento, Elendil (Lloyd Owen) se ve obligado a huir ante su segura condenación.

Pero antes de largarse tendrá un encuentro con la depuesta reina, la que le dará la que es probablemente el arma más legendaria de la Tierra Media... y probablemente una de las más importantes de las referenciadas en 'El señor de los anillos'. Con permiso de Dardo, la daga de Frodo, y de Andúril, que tiene mucho que ver con esta de la que estamos hablando.

La llama blanca

Estoy hablando de Narsil, la mismísima Llama roja y blanca, forjada por los enanos de las Montañas azules (concretamente en Nogrod), por su más famoso herrero, Telchar, allá por la Primera Edad. Sobre sus anteriores usos apenas se conoce nada y menos el cómo acaba en manos de Elendil (las teorías habituales hablan de que a través de Elros) pero resultó ser un arma fundamental en la guerra contra Sauron. Por cierto, spoilers.

Para esto tendrían que pasar varios años, hasta que se produce la célebre "Última alianza de elfos y hombres" con la batalla final contra el maligno señor de los anillos. Será entonces cuando en singular combate, Elendil junto a Gil-Galad fueron a por el villano, cayendo ambos muertos y quebrándose la espada. Es entonces cuando Isildur cogería un trozo de la tizona y cortaría el anillo único de la mano de Sauron.

La heroica espada quebrada sería custodiada junto al anillo por el propio Isildur, quien fue emboscado en el desastre de los Campos gladios, donde se perdió el mágico elemento. La espada, símbolo de la victoria del bien contra el mal, quedaría durante milenios así de rota hasta que fue forjada de nuevo ante el resurgimiento de Sauron a finales de la Tercera Edad. Eso sí, bajo otro nombre, Andúril, y con otro portador: Aragorn.

