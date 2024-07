"Ignora el canon y el mundo que has creado se rompe". El nuevo gran cambio de 'La casa del dragón' respecto los libros (con cabreo de George R.R. Martin incluido)

Una nueva semana parece que se va solucionando poco a poco la escasez de jinetes de dragones. Si en el episodio de esta semana de 'La casa del dragón' ya hemos visto los primeros pasos de la operación "semillas de dragón", parece que tendremos una inesperada nueva jinete. Por cierto, spoilers de 'Populacho'.

Si recordáis, durante la temporada hemos visto como Rhaena (Phoebe Campbell) había estado siendo dejada de lado en una suerte de exilio impuesto por su madrastra. Una misión para llevarse a los pequeños de Rhaenyra a Pentos. Cuestión que no le hace ni pizca de gracia y que cumple bastante resignada.

Sin embargo, parece que Ryan Condal y su equipo de guionistas han ido allanando el terreno para convertir a la muchacha en una jinete de dragón y a mitad de este episodio hemos visto cómo Lady Jeyne Arryn le confesaba que en el Valle hay un dragón, que llegó hace tiempo en busca de comida.

Ortigas fuera

Todo esto parece apuntar al hecho de que se trate de Robaovejas, uno de los dragones salvajes de Rocadragón. Esto además, parece confirmar una de las teorías de los fans: la que afirma que se han quitado de en medio a uno de los grandes personajes de libro (Ortigas) para que Rhaena ocupe su lugar.

Un cambio bastante interesante. Sobre todo porque ahorra darle una nueva capa (otra más) de culebrón Targaryen ya que la aparición de Ortigas (Nettles en el original) vino acompañado de rumores de que era amante adolescente del príncipe Daemon. Rumores alimentados no solo por Champiñón sino también por Mysaria. En un momento dado, Rhaenyra acusaría a Ortigas de hechizar tanto a Robaovejas como a su marido y ordenaría que le trajeran su cabeza en lo que estaban en Pozo de la doncella.

Pero ojo, porque si bien los rumores fueron extendidos, existe una teoría de que en realidad Ortigas era la hija bastarda de Daemon. En el libro, el maestre Norren la llama "chica bastarda" de Daemon y sus observaciones apuntan más a una relación padre/hija. Además, sabemos que las gemelas Baela y Rhaena se consideraban las primeras hijas legítimas del príncipe Targaryen. El fusionar a Ortigas con esta última facilita mucho las cosas.

Pero esta fusión no sería el cambio respecto a los libros que tiene molesto a George R.R. Martin: es el hecho de que haya un dragón tan lejos de Rocadragón. Sí, técnicamente están los minidragones y los huevos (que también se ha especulado con que son los de Daenerys).

Si os acordáis, hace unos días nos hicimos eco de una diatriba de George R.R. Martin en torno a las licencias que se estaban tomando en la adaptación de HBO en cuanto a los dragones. Si vamos al texto completo vemos que Martin no solo hablaba del número de patas y otras características, también parecía hablar de algo que, en aquel entonces (el post es del 11 de julio), todavía no habíamos visto.

«Ignora el canon y el mundo que has creado se rompe como pañuelos de papel», concluía Martin su texto no sin antes comentar una característica más de los dragones de su mundo: no son nómadas. No se suelen alejar de un par de sitios por sí mismos de manera más o menos permanente:

«Pensad en ello. Si los dragones fuesen nómadas, habrían infestado la mitad de Essos y la Madición solo hubiera matado a pocos de ellos. Parecidamente, los dragones de Poniente raramente se alejan de Rocadragón. De otro modo, después de trescientos años, habría habido dragones por todo el reino y cada casa noble tendría unos pocos.»

Por tanto, para él es inconcebible que hubiese un dragón pululando por tierras tan lejanas de Rocadragón como Nido de Águilas y el Valle... sobre todo si es uno de los dragones salvajes (como sería el caso):

«Los tres dragones salvajes mencionados en 'Fuego y Sangre' tienen guaridas en Rocadragón. El resto se pueden encontrar en Pozo Dragón de Desembarco del Rey o en las cavernas profundas bajo Montedragón. Sí, Luke vuela a Arrrax a Bastión de Tormentas y Jace a Invernalia pero los dragones no hubieran volado por sí solos excepto bajo circunstancias muy especiales. No encontrarás dragones cazando en las tierras de los ríos o El Domino o el Valle o vagabundeando en las tierras norteñas o las montañas de Dorne.»

