'Juego de Tronos' sin dragones pero con superpoderes: así era la descartada idea de George R.R. Martin para la saga fantástica

Si bien uno de los rasgos del mundo de 'Juego de tronos' (o Canción de hielo y fuego si hablamos de la saga literaria) es la presencia de dragones, estos no siempre estuvieron en el mapa. Es más, durante los eventos del primer libro se creen completamente extintos y la sola idea de su existencia era desdeñada como si de un mito se tratase.

Algo que, de hecho, se entiende no solo porque George R.R. Martin quiso crear este mundo con la menor intervención fantástica posible si no porque, como el mismo autor de la obra reconoce, una de las ideas que se le pasaron por la cabeza es que los dragones fuesen... por así decirlo, una metáfora. Que no fuesen seres mitológicos sino una referencia a un superpoder.

Ojos de fuego Targaryen

Así lo explicó Martin en una charla moderada por Kevin Smith a finales de 2022. En ella habló como una de sus ideas iniciales para la saga es que las diferentes casas tuviesen su propio sello que, en el caso de los Targaryen, representase el superpoder que poseían: la piromancia.

«Hubo una fase muy temprana de escritura de 'Juego de tronos' donde pensé que no tendría dragones literales. Quizás los Targaryen tenían algún tipo de poder psiónico. Eran como pirománticos y podían manifestar ráfagas de fuego mentalmente como en 'Ojos de fuego' o algo así y por eso es por lo que eran identificados como dragones pero no habría dragones literales.»

Algo que, conociendo a Martin, cuadra bastante con sus obsesiones como gran admirador de los cómics de superhéroes. Es más, desde hace más de treinta años crea y edita 'Wild Cards', una serie de antologías de relatos ambientados en un mundo alternativo en el que tras la segunda guerra mundial un virus alienígena diezma la población mundial y los supervivientes sufren una mutación. Los más afortunados poseen superpoderes.

Volviendo a 'Juego de tronos', la idea de que los Targaryen tuviesen superpoderes fue desechada por consejo de Phyllis Eisenstein, quien le convenció de que sí que debería usar dragones de verdad en la novela. «Fue una buena anotación», reconoce Martin. Y menos mal, pero ahora necesito un 'Juego de tronos' con superhéroes y villanos en Poniente.

