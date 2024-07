Ni está ni se le espera en 'La casa del dragón'. El testigo más fundamental de la Danza de dragones es también la mayor ausencia de la serie

Se nos está llenando 'La casa de dragón' de personajes (solo en el último episodio vimos a unos cuantos de especial relevancia) pero son más notorias las ausencias. No, no estoy hablando de que no tengamos al tercer hijo de Aegon o que no aparezca todavía el ya nombrado Daeron. No, estoy hablando de un personaje sin el cual no nos habríamos enterado de todo lo que ocurrió entre bambalinas de la Danza de dragones.

Si bien el libro 'Fuego y sangre' de George R.R. Martin, en el que se basa la serie de HBO, está "escrito" por el Archimaestre Gyldayn, hay un nombre que en los capítulos dedicados a esta guerra civil entre Targaryen, sus causas y consecuencias expandidas en el tiempo, se repite prácticamente cada página: Champiñón (Mushroom).

No, no es que estemos de repente en un mundo salido de Super Mario Bros., es que ese es el nombre por el que se conoce al bufón titular de la Fortaleza Roja (y de Rocadragón pues fue de los acompañantes de Rhaenyra). Un enano de menos de un metro de alto, gran cabeza (y según dice, un pene igual de grande) que sirvió durante décadas en las cortes de hasta cuatro ocupantes del trono de Hierro.

El no tan tontito

El ser visto, erradamente por muchos, como un oligofrénico, ayudó a que este acabase siendo testigo de conversaciones e incluso confidente de los nobles de la Fortaleza, a los que no les molestaba que Champiñón (u Hongo según la traducción) escuchase sus tejemanejes. Se convirtió, poco a poco, en el señor del visillo, conocedor de cada rumor e historieta en la corte.

Todo este conocimiento lo vertió en un libro, 'El testimonio de Champiñón' en la que daba hasta el más mínimo detalle de todo tipo de complots, asesinatos, traiciones y demás. De hecho el libro (que posteriormente sería prohibido) se convirtió en fundamental para hablar de la época de la Danza de dragones y todo lo que llevó a ella.

Evidentemente, no es que crean a pie puntillas lo que publicó Champiñón y ya en la época encontró en el septon Eustace un detractor, negando algunas de las más locas historias del enano. Otras, eso sí, se consideran acertadas (el enano asegura que pilló en la cama a Rhaenyra con Harwin Strong).

De hecho, si bien en el libro se ven estas diferencias de opinión entre unos y otros, a la hora de adaptar sí que algunas veces han tirado más por el relato del bufón que por el de otras de las "fuentes de la época" (por ejemplo, la supertensa última cena de Viserys es tal cual asegura que ocurrió Champiñón). Otras en cambio parecen distanciarse algo (pero no mucho).

No sabemos por qué Ryan Condal y compañía no han metido a Champiñón como personaje (se ha visto a algún enano en la serie, pero no tiene pinta de ser él), pero desde luego se ajustan bastante a lo que el bufón vivió.

