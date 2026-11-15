Los Javis, ante la euforia por los Oscar de 'La bola negra': "Hay que tener cuidado con las expectativas"

La carrera de 'La bola negra' hacia la temporada de premios de Hollywood avanza a buen ritmo, pero Javier Calvo y Javier Ambrossi no quieren lanzar las campanas al vuelo. Los Javis atraviesan uno de los momentos más importantes de su trayectoria cinematográfica gracias a la repercusión de su última película, aunque tienen claro que las expectativas sobre los Oscar deben mantenerse bajo control. La crítica internacional ha situado al filme entre los posibles protagonistas de la próxima edición de los premios de la Academia, pero sus creadores prefieren disfrutar del camino antes que anticipar resultados.

"Creo que hay que tener cuidado con las expectativas porque todo puede pasar", ha reconocido Javier Calvo en una entrevista con EFE en Miami. El director ha explicado que, por encima de cualquier posible reconocimiento, quiere disfrutar de la acogida que está teniendo la película: "Lo más importante para mí, para mi salud mental, es disfrutar del éxito que está teniendo de crítica y del público".

Las palabras de Calvo llegan después de que Variety distinguiera a los cineastas y a Guitarricadelafuente con un premio en Miami. La publicación estadounidense ha situado 'La bola negra' en sus pronósticos para los Oscar, donde contempla la posibilidad de que consiga hasta diez nominaciones, incluida la de Mejor Película. También aparecen en sus previsiones las categorías de Dirección, Guion Adaptado y Actor de Reparto para Guitarricadelafuente.

El reconocimiento coincide con una etapa especialmente favorable para la producción española. La película encabezó la programación del Miami Film Festival GEMS, una muestra que reúne algunos de los títulos destacados de la temporada de premios. Además, acaba de conseguir el premio del público de la 70.ª edición del Festival de Cine de Londres y se ha convertido en la película más vista del año en España, con 5,5 millones de entradas vendidas.

El verdadero premio

Sin embargo, para Calvo hay algo que está por encima de las nominaciones y los galardones: la conexión emocional con los espectadores. El cineasta insiste en que el propósito de la película siempre fue llegar al público y provocar una reacción que permaneciese después de abandonar la sala.

"El mayor premio es ver la cara de las personas emocionadas tras cada proyección", ha valorado. También ha compartido algunos de los mensajes que reciben después de los pases: "Muchísimas gracias por esta película, me ha tocado" o "llevo días pensando en ella". Para el director, ese tipo de respuestas representan el motivo por el que decidió contar esta historia: "Para que llegara la gente, para que cambiara, aunque fuera un poquito, a las personas".

'La bola negra'

Los dos cineastas también encuentran parte de la explicación de su buena acogida en el momento social en el que llega la película. Calvo la define como una historia emocional que habla de libertad y de la importancia de proteger determinados derechos. "Es un momento de cambio justo en este país (EEUU) y en el mundo en el que hay algo muy importante que reivindicar, que es la libertad y la diversidad", ha señalado. Y quiso dejar claro que no fue una decisión calculada: "Nació del alma, no fue calculado".

Por su parte, Javier Ambrossi ha puesto el foco en la dimensión humanista del relato y en su capacidad para trascender las etiquetas. La historia de Sebastián, el músico interpretado por Guitarricadelafuente que es reclutado por el ejército sublevado, y Rafael, un prisionero republicano, parte de una relación homosexual, pero aspira a conectar con cualquier espectador.

"Lo mejor que podría pasar es que la gente empiece viendo esta película creyendo que va a tener una experiencia queer de descubrimiento y acabe diciendo: 'Es que en un momento se me olvidó lo que estaba pasando y solo sentí amor universal'", ha reflexionado Ambrossi.

Una declaración que resume bastante bien las prioridades de Los Javis: mientras Hollywood mira hacia 'La bola negra', sus directores prefieren medir el éxito por aquello que ocurre dentro de las salas.

En Espinof | Sean Baker, ganador de cuatro Oscar, se rinde ante 'La bola negra': "Épica en cuanto a la historia y la realización. Espero que nominen a la directora de fotografía"

En Espinof | Javier Calvo, sobre Penélope Cruz en 'La bola negra': "Solo diez figurantes, elegidos por nosotros, podían tocarla"