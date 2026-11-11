Javier Calvo, sobre Penélope Cruz en 'La bola negra': "Solo diez figurantes, elegidos por nosotros, podían tocarla"

El gran fenómeno cinematográfico del año en España es 'La bola negra', hasta el punto de que la película dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo sigue liderando la taquilla en nuestro país casi dos meses después de su estreno. En ella hay muchos motivos de celebración, pero la breve aparición de Penélope Cruz ha sido especialmente comentada.

Durante la visita de ambos directores a Historia de nuestro cine abordaron varias cuestiones sobre 'La bola negra', como la sorpresa que fue la forma en la que Cruz se implicó en el proyecto. Ambrossi relata que "estábamos en mitad del proceso de escritura de la película y anunciamos que íbamos a hacer La bola negra. Y suena el teléfono y nos cuentan que Penélope Cruz está interesada en saber si hay algún papel que pudiera encajar con ella. Y dijimos: ¡Desde luego!"

"Enseguida nos pudimos a ampliar el guion"

De hecho, el plan inicial era que su personaje apareciera únicamente en una escena, pero Calvo destaca que la cosa no podía quedarse ahí: "Enseguida nos pusimos a ampliar el guion, porque este personaje no podía tener solo un número. Tiene que tener una escena y tiene que mover hacia adelante al personaje protagonista". Así fue como surgió el momento que Cruz comparte con Guitarricadelafuente en 'La bola negra': "Sabíamos que ella tenía que despedirse con una frase a su altura"

"Luego está la escena del tanque, con 500 figurantes. Pensábamos rodar por separado: ella por un lado y los extras con una bailarina por otro. Pero ella quiso hacerlo, es extremadamente generosa. Solo diez figurantes, elegidos por nosotros, podían tocarla. Ensayaron con la bailarina y después ella dijo: ¡Perfecto, vamos allá! Y rodamos la escena", añade Calvo.

Dicho esto, la motivación principal para hacer 'La bola negra' es obviamente otra, con Ambrossi dejándolo totalmente claro: "Nos hacía ilusión hacer una peli de guerra nosotros, que parece que está reservado al director hetero de turno, nos apetecía una peli de guerra de maricones que revisite la historia, que también es nuestra", mientras que Calvo es todavía más rotundo: "Hemos querido demostrar que se puede hacer una película de guerra queer"

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