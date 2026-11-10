'Godzilla Minus Zero' esconde dos cameos muy especiales, pero hay que fijarse bien para verlos y solo los reconocerán los fans más atentos de la saga

El universo de Godzilla sigue creciendo y su nueva película lleva el espectáculo de los monstruos gigantes a una nueva dimensión. Takashi Yamazaki regresa tras el éxito de 'Godzilla Minus One', que ganó el Oscar, con una secuela que amplía las posibilidades de la franquicia sin renunciar a aquello que convirtió a su predecesora en una de las grandes sorpresas del cine reciente.

'Godzilla Minus Zero' apuesta por una historia colosal, secuencias de destrucción aterradoras y una aproximación muy humana a las historias de kaijus. Pero hay algo más que hará las delicias de los seguidores más veteranos de la saga: los cameos de dos cineastas que han contribuido, de maneras muy distintas, a mantener vivo el legado de los monstruos gigantes.

Otras dos apariciones monstruosas

Una de las grandes novedades que incorpora 'Godzilla Minus Zero' es la llegada de King Ghidorah, el legendario dragón extraterrestre de tres cabezas capaz de lanzar rayos que alteran la gravedad. Su presencia abre la puerta a un universo mucho más amplio de criaturas de Toho y deja abierta la posibilidad de que otros monstruos míticos como Mothra, Mechagodzilla o Gigan puedan aparecer en futuras entregas. Sin embargo, la película no pierde de vista el enfoque que caracterizó a 'Godzilla Minus One': que detrás de las espectaculares batallas entre kaijus sigue habiendo una historia muy emocionante.

Yamazaki consigue combinar imágenes de destrucción realmente inquietantes con una puesta en escena que transmite el terror que supondría enfrentarse a una criatura de semejantes dimensiones. Y el resultado recupera el espíritu del Godzilla clásico sin caer en los excesos más disparatados del MonsterVerse.

Además, la película cuida tanto los detalles que también incluye dos cameos de lujo. El primero es el de Hideaki Anno, una de las figuras más influyentes de la animación japonesa y creador de 'Neon Genesis Evangelion'. Aunque su nombre está inevitablemente asociado al anime, Anno también ha desarrollado una importante trayectoria en el cine de acción real, especialmente con su proyecto 'Shin', que incluye títulos como 'Shin Godzilla', 'Shin Ultraman' y 'Shin Kamen Rider'.

Su versión del monstruo, estrenada en 2016, fue especialmente celebrada por su lectura política y social, y su aparición en 'Godzilla Minus Zero' es tan breve que resulta fácil no verla. El director aparece durante el trayecto en tren de Koichi y Noriko cuando ambos abandonan Tokio para dirigirse hacia el sur. Durante apenas un instante, la cámara muestra a un hombre leyendo un periódico en el que aparecen noticias sobre el ataque de King Ghidorah. Ese pasajero es el propio Hideaki Anno.

[]

El segundo cameo es el de Jordan Vogt-Roberts, aunque su relación con Godzilla es bastante diferente. El cineasta es conocido por dirigir 'Kong: La Isla Calavera', una de las entregas más populares del MonsterVerse de Legendary Pictures, en la que presentó una nueva versión del gigantesco simio. Su aparición tiene lugar hacia el final de la película, cuando un grupo de soldados estadounidenses captura al profesor Murakami.

De hecho, fue el propio Takashi Yamazaki quien explicó a The Hollywood Reporter cómo surgió la colaboración. Al parecer, todo comenzó durante una de las frecuentes visitas del director estadounidense a Japón, cuando ambos cineastas organizaron una cena. Según contó Yamazaki:

"Jordan viaja con bastante frecuencia a Japón. Durante uno de sus viajes, se puso en contacto con nosotros y organizamos una cena. Fue entonces cuando me dijo: Oye, me encantaría participar en la próxima película de Godzilla en la que están trabajando. Y yo le dije: Bueno, si estás en Japón, tal vez haya alguna escena en la que podamos incluirte".

En Espinof | Si tenemos 'Godzilla Minus Zero' es porque su director quería encarar a Christopher Nolan: "Sentí que necesitaba responderle"

En Espinof | Las mejores películas de 2026



