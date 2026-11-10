Tras 4 años, Luffy estrena una nueva transformación. Eiichiro Oda presenta oficialmente el Gear 6 con un movimiento que puede cambiarlo todo en 'One Piece'

Estamos en la recta final de 'One Piece', y eso significa grandes sorpresas. Poco a poco, Eiichiro Oda sigue presentando personajes clave que hasta ahora habían sido un misterio monumental, como Nerona Imu, y desvelándonos algunos de los secretos mejor guardados de su mundo.

Pero lo que a estas alturas, y especialmente tras la llegada del Gear 5, lo que seguramente nadie esperaba, era una nueva transformación para Luffy.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers del capítulo 1198 del manga de 'One Piece'.

Un nuevo as en la manga

El Gear 5 de Luffy tuvo su debut oficial en el manga marzo de 2022, con los últimos coletazos del Arco de Wano, para convertirse en uno de los mayores eventos de la historia de 'One Piece'. Su llegada al anime se celebró por todo lo alto, y de paso nos dejó la importante revelación de que Luffy en realidad no era un simple hombre de goma con una paramecia, es que su Fruta del Diablo era tremendamente especial: la Hito Hito no Mi, Modelo: Nika.

Después de esta nueva transformación y los brutales poderes que había desbloqueado, pensábamos que este era el límite para el poder de Luffy, que podía incluso volver de goma lo que quisiera a su alrededor y romper la realidad. Ahora bien, Nerona Imu ha probado ser el rival más poderoso de los Sombrero de Paja hasta la fecha, y esto significa que toca sacar toda la artillería pesada.

Nerona Imu hizo su gran aparición, descendiendo a Elbaf, en el episodio 1179 del manga, y desde entonces ha dejado claro que no va a ser fácil derrotarle. En los capítulos más recientes ha mostrado sus propias transformaciones demoniacas, marcándose un despliegue de poder arrollador en su duelo contra Loki.

Con las transformaciones de Imu ha quedado claro que las Frutas del Diablo pueden dar a sus portadores múltiples formas, especialmente una vez han sido despertadas. Y Luffy también ha tomado nota dejándonos un primer vistazo a su nueva forma de Gear 6, un nuevo nivel para su Hito Hito no Mi, Modelo: Nika que además hace honor a su nombre con un aspecto muy similar al de un mono.

One Piece, capitulo 1198 | Eiichiro Oda via MANGA Plus

Y es que después de que Luffy empezase a perder el control de sus poderes en el capítulo 1193, y según se acercaba a su muerte, el Dios del Sol Nika empezó a tomar el control de su cuerpo, transformándole en esta nueva criatura. El Gear 6 ya ha hecho su primera aparición en 'One Piece', y aunque todavía nos queda verlo en toda su gloria, Oda ya nos adelanta que es un ser con aspecto de simio, colmillos largos, cara y brazos de mono y una cola gigantesca. Todo lo que Luffy necesita ahora mismo para medirse cara a cara con Imu.

Un dios mono en toda regla con los poderes de Nika. Veremos si esta es la última parada para Luffy, o si Oda aún tiene algún Gear más en la manga.

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