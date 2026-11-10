Es una de las comedias de culto más incorrectas de la historia. Amputaciones, perversiones matrimoniales y menús degustación que puedes ver en streaming

La reacción a la comedia es algo muy personal, al igual que la aproximación a la misma de quien la crea, por lo que puede decirse que es complicado a veces determinar cuando se llega demasiado lejos. No es algo que se pueda consensuar realmente, aunque en una sala de cine se aprecie claramente cuando mucha gente se está riendo, pero hay tantos límites como enfoques se puede aplicar a la misma.

Se puede abordar desde la exquisita finura de Ernst Lubitsch o desde la glorificación de lo grotesco de John Waters, pasando por la alocada explosividad de un slapstick animado o el terreno incorrecto que a veces se da en su coalición con el terror. Hay variantes suficientemente marcadas para no pensar en cruces entre ellas. Digamos, por ejemplo, un agudo comentario sobre amputados hambrientos o una tierna conversación de matrimonio en compañía de una bandera nazi e instrumentos de sadomasoquismo.

Queda invitado cordialmente a cenar

Pero todo eso colisiona de manera extraordinaria en un clásico de culto como ‘¿Y si nos comemos a Raúl?’ (’Eating Raoul’), una alocada comedia negra y satírica que está co-escrita, dirigida y protagonizada por el cineasta independiente Paul Bartel. Sumando a la también estimable actriz Mary Woronov al reparto, esta magnífica y libérrima joya se puede ver en streaming a través de Filmin.

Paul Bland es despedido de una tienda de vinos baratos por su insistencia en sugerir botellas caras y elitistas apropiadas para su paladar snob. Esto pone freno a su plan y el de su mujer enfermera de montar un restaurante. Sin embargo, dan con una idea de negocio cuando, accidentalmente, matan a un ricachón que se coló en su casa creyendo que era una fiesta swinger. Quedándose su dinero, deciden hacer lo propio con cada depravado con dinero que acude a su anuncio ofreciendo servicios sexuales perversos.

Este matrimonio explota económica y perversamente aquellos impulsos que se niegan a ellos mismos, manteniendo una relación principalmente casta con camas separadas. ‘¿Y si nos comemos a Raúl?’ comenta con agudo ingenio y poco pudor el difuminado efecto de la revolución sexual de los sesenta, y como el creciente puritanismo de los ochenta revuelve las tornas.

‘¿Y si nos comemos a Raúl?’: lo elevado de lo vulgar

Bartel no corrige en ningún momento a sus personajes, a sus improbables socios e incluso a las víctimas que escogen. Todo es perfectamente parodiable y llevable al extremo, al mismo tiempo que se puede elevar ingenioso comentario desde lo absurdo. Aquí perfecciona un aprendizaje de los códigos del cine de explotación que aprendió bajo la tutela y producción de Roger Corman.

Al ser militantemente independiente en sus presupuestos y sus formas, el estilo de Bartel parece destartalado y a veces descuidado, pero todo goza de una intención fabulosa que engrandece el cuadro general. Es una película que desbarra, pero siempre hacia terreno estimulante, y que incomoda con cierta complicidad mientras se expone. Es un equilibrio de lo vulgar y lo espléndido que colocan a ‘¿Y si nos comemos a Raúl?’ a la categoría de clásico.

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