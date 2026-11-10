Keira Knightley: "No he visto Love Actually desde su estreno, cuando tenía 18 años. Soy la persona que menos la conoce del mundo"

Se acercan (en cuanto nos descuidemos ya empezaremos con los villancicos) las navidades y con ellas apetece un tiempo de sofá, mantita, y ver algunas de las joyas cinematográficas ambientadas durante esta época. Y entre esas tenemos la magnífica 'Love Actually', que cuenta con algunas de las escenas más icónicas del género de la comedia romántica.

Eso sí, si te encuentras de casualidad con su protagonista Keira Knightley, piénsatelo antes de citar cualquier cosa de la película, ya que esta pondrá cara de circunstancia y poco más ya que significa poco o nada para ella. Así lo ha confesado la actriz hablando para Heart.

Las caras, Keira, las caras

La británica, que está en plena gira de promoción de la temporada 2 de 'Palomas negras' asegura que no ha vuelto a ver la cinta de Richard Curtis desde su estreno hace 23 años y eso hace que su poca implicación emocional con 'Love Actually' reluzca cuando se encuentra con verdaderos fans:

«No he visto 'Love Actually' desde su estreno, cuando tenía 18 años. Así que creo que soy la persona que menos la conoce del mundo. Sé que la gente pone una cara particular y entonces me dice algo y sé que están citando 'Love Actually', pero de verdad no sé qué es. No significa nada para mí.»

No es la primera vez, de hecho, que la actriz habla de la película con esa distancia. Ya en 2024, Knightley reconoció que la escena más famosa, en la que Mark (Andrew Lincoln) le hacía toda una declaración con cartelitos, le «daba bastante mal rollo» porque tenía cierto aire de acosador. Algo que no encajó bien una actriz que, en el momento del rodaje, tenía 17.

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