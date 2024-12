Keira Knightley desvela su problema con la escena más famosa de 'Love Actually'. "Da bastante mal rollo, ¿no?"

Cuando se estrenó, allá por 2003, 'Love Actually' se convirtió en un clásico no solo de las comedias románticas, sino también de las películas navideñas. Las tramas nos calentaban el corazoncito, los chistes funcionaban uno tras otro y no podías verla sin canturrear 'Christmas is all around you' durante un par de días. Y sin embargo, veinte años después, el tiempo le ha sentado bastante mal, y lo que antes veíamos como inocentes escenas de amoríos ahora se han convertido en un reflejo de todo lo que está mal en la sociedad.

I feel it in my fingers

Aunque por aquel entonces ya hubo gente que se dio cuenta de que alguna escena mítica -como la de los carteles en la puerta- realmente ponía la piel de gallina más que otra cosa. Así lo recuerda la receptora de los mensajes en esos carteles, Keira Knightley, en Los Angeles Times.

Me acuerdo del aspecto ligeramente acosador de la escena. Recuerdo que Richard Curtis, que ahora es un amigo al que quiero mucho, me decía tras rodarla "No, le estás mirando como si diera mal rollo". Y yo le respondía "Pero da bastante mal rollo". Después tuvimos que rehacer la escena para arreglar mi cara y que no pareciera tan horripilada.

En la escena en cuestión, el mejor amigo de su marido acude a la puerta de su casa para decirle, mediante carteles y con un villancico de fondo, que para él es perfecta, aunque sabe que no hay nada que pueda hacer. Para Knightley, distaba mucho de ser bonito: "Había un factor espeluznante en ese momento, ¿no? Además, yo sabía que tenía 17. Parece que todo el mundo se dio cuenta de que tenía 17 hace solo unos pocos años". Las cosas, como son: la escena da mal rollo y es bonita al mismo tiempo, ha sido copiada una y mil veces y por más que intentemos darle un giro con los valores actuales, forma parte ineludible de la historia del cine. No pasa nada por verlo con una mirada crítica, pero en este caso me temo que es lo que hay.

En Espinof | Las 24 mejores películas románticas de todos los tiempos

En Espinof | Las mejores películas de 2024