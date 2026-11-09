El tumultuoso casting del nuevo James Bond suma a Robert Pattinson, pero no es el único actor conocidísimo que suena para ser el agente 007

Desde que en 1962 Sean Connery debutara como James Bond, nunca hemos pasado tanto tiempo sin que el agente secreto más famoso de la historia del cine tenga una cara concreta. Sin embargo, tras 'Sin tiempo para morir', la despedida de Daniel Craig, llevamos ya 5 años de rumores, dimes y diretes en una montaña rusa de lo más particular. Si hace unos días parecía que todo estaba cerrado, ahora otros dos actores se han unido a la contienda por ser el agente 007. Y no son precisamente dos desconocidos.

Son. Pattin Son.

Tal y como hemos sabido gracias a Variety, a Callum Turner, Josh O'Connor y Jack Lowden (cada uno con sus apoyos dentro de la industria), se han unido ahora Robert Pattinson y Nicholas Hoult. Ambos han hecho ya el casting, y son unas curiosísimas elecciones, dado que son enormemente conocidos.

El primero es el mismísimo Batman, además de estar en las sagas 'Crepúsculo' o 'Dune' (así que ya ha trabajado con Denis Villeneuve) y éxitos como 'El Drama', mientras que el segundo es el nuevo Lex Luthor y estuvo en las 'X-Men' de la década pasada, pero también te suena por 'Jurado Número 2' o 'El menú'. Dos añadidos de altura y de última hora que han sacudido todo lo que creíamos sobre la elección del nuevo Bond.

Pero ojo, porque hay más: según Variety, Theo James aún sigue en la carrera aunque nadie le nombre... ¡Y en Amazon han hablado incluso con Harry Styles! De momento, el esmoquin sigue colgado y empieza a necesitar urgentemente a alguien que lo lleve. Gary Oldman dice que ya han elegido, pero todo parece indicar que, en caso de haberlo hecho, han vuelto a abrirse a otras opciones. Agitadas, pero no mezcladas.

En Espinof | La odisea de Pierce Brosnan para convertirse en James Bond: de perder el papel en los 80 a "reír en silencio" por interpretar a un icono británico siendo irlandés

En Espinof | Las mejores películas de 2026