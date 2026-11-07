Se cumplen 29 años de 'Starship Troopers', la alucinante película de ciencia ficción que fue acusada de fascista, fracasó injustamente y acabó convertida en franquicia

1997 fue un año bastante bueno para los amantes del cine de ciencia ficción, aunque varias de las propuestas más interesantes del género tropezaron en taquilla y tuvieron que ser reivindicadas con el paso del tiempo. Ahí tenemos por ejemplo el caso de 'Gattaca' o el de 'Starship Troopers', en la que nos vamos a parar hoy pues se cumplen 29 años desde su estreno en las salas de Estados Unidos (a España no llegaría hasta febrero de 1998).

La película estuvo en todo momento marcada por basarse en una novela de Robert A. Heinlein que recibió críticas en su momento por su supuesta apología del militarismo e incluso fue acusada de promover el fascismo. Algo similar sucedió luego con la adaptación de 'Starship Troopers', pero en este caso no tengo ninguna duda a la hora de señalar que fue porque muchos no la entendieron en el momento de su estreno.

Cambiando el libro sin complejos

Lo cierto es que 'Starship Troopers' solamente es una adaptación de la novela porque fue la única forma práctica de conseguir el dinero necesario para sacarla adelante. Realmente, el proyecto nació de forma independiente y al tener ciertos puntos en común con ese libro se optó por modificar el guion original para acercarlo más a la obra de Heinlein. Sin embargo, al director Paul Verhoeven no pudo interesarle menos el original literario y no dudó en llevar a cabo todos los cambios que consideró necesarios.

"Lo dejé después de dos capítulos porque era muy aburrido", afirmó Verhoeven sobre la obra de Heinlein. "Es realmente un libro muy malo. Le pedí al guionista Ed Neumeier que me contara la historia porque no podía leerlo. Es un libro muy de derechas. Con la película intentamos, y creo que al menos lo conseguimos en parte, hacer un comentario sobre eso al mismo tiempo. Queríamos tenerlo todo. En todo momento luchamos contra el fascismo, el ultramilitarismo. Quería que el público se preguntara: ¿Están locos?".

El propio cineasta describió 'Starship Troopers' como "una película sobre fascistas que no son conscientes de su fascismo", y colaboró de forma muy activa con Neumeier hasta que la tercera versión del guion le resultó satisfactoria. Para entonces los parecidos con la novela original eran ya muy reducidos, pero eso no impidió que el vínculo se volviese en contra de la película.

Rodada con un holgado presupuesto de 110 millones de dólares, la mayoría de los cuales estuvieron reservados para los efectos especiales (el trabajo de post-producción se extendió durante casi un año), el 7 de noviembre de 1997 llegó a los cines de EEUU. Arrasó, pero solamente durante su primera semana, y luego se hundió.

Fracaso de público e incomprendida por la crítica

Tras un gran estreno, el tercero mejor para una película estrenada por Sony en Estados Unidos hasta aquel entonces, la recaudación de 'Starship Troopers' cayó estrepitosamente y apenas ingresó 121 millones de dólares en todo el mundo (en España hizo 2,3 millones de euros). Una cifra muy baja para la producción que supuso pérdidas millonarias.

Un duro golpe en el que influyeron en parte las feroces críticas que llegó a recibir en EEUU. Paul Verhoeven destacó que la crítica "ayudó a destruir la película junto al boca a boca. Bajó un 50% la segunda semana, algo inaudito por aquel entonces".

Aquí merece la pena señalar que Verhoeven buscó que ciertos momentos de la película recordasen al famoso documental 'El triunfo de la voluntad', también muy polémico por ser propaganda nazi. Además, ni siquiera sus protagonistas eran conscientes de la intención del director holandés. Neil Patrick Harris confesó años después que rodaron la película "sin ninguna intención de que fuese divertida. Casper Van Dien, Denise Richards... todos pensábamos que estábamos haciendo una gran película de acción. ¡Yo simplemente estaba emocionado por hacer algo así!".

De hecho, Verhoeven destacó años después que creía haberlo dejado claro con estas palabras: "Estaba usando a Leni Riefenstahl para señalar, o eso pensaba, que estos héroes y heroínas estaban directamente sacados de la propaganda nazi. Nadie lo vio en su momento. No sé si los actores se dieron cuenta o no, nunca lo discutimos. Pensé que la llegada de Neil Patrick Harris al plató con un uniforme de las SS podría aclararlo". No fue así, claramente.

El estudio sí se dio cuenta, al parecer, y señaló al director: "Su bandera... ¡es la bandera nazi". Sin embargo, Verhoeven contestó: "No, son colores completamente diferentes". Por desgracia, muchos críticos parecieron quedarse solamente con lo superficial y hubo algunas acusaciones durísimas, como una realizada desde el Washington Post acusando a 'Starship Troopers' de hacer apología del fascismo, a sus máximos responsables de ser directamente nazis.

El objetivo de Paul Verhoeven siempre fue hacer una sátira y esa acusación le escandalizó:

"El Washington Post nos acusó de ser neonazis. Fue tremendamente decepcionante. No pudieron ver que todo lo que he hecho es crear irónicamente una utopía fascista. Sin embargo, los ingleses lo entendieron. Recuerdo salir de Heathrow y ver los carteles, que eran geniales. Eran sólo líneas estúpidas de la película sobre la guerra. Pensé: 'Por fin alguien sabe cómo promocionar esto'. En Estados Unidos la promocionaron como otra película de bang-bang-bang."

El gran problema es que la crítica del Washington Post no fue una cosa aislada, ya que 'Starship Troopers' fue destrozada por gran parte de la crítica en su momento, quedando claro que muchos no entendieron lo que Verhoeven estaba buscando hacer con ella.

Su sonado fracaso comercial nos dejó sin la continuación que el propio Verhoeven tenía en mente, la cual habría sido la primera secuela de toda su carrera. Lo curioso es que acabó dando origen a una franquicia: apenas dos años después sí que llegó una serie animada de televisión, 'Roughnecks: Starship Troopers Chronicles', y luego llegarían cuatro películas más, dos en imagen real y dos animadas, la última de ellas estrenada ya en 2017.

Por desgracia, todo lo que nos llegó tras la 'Starship Troopers' del 97 estuvo muy por debajo del nivel de la película, a la cual el tiempo ha situado como una de las mejores obras de ciencia ficción de los años 90. A pesar de eso, Paul Verhoeven solamente dirigiría otra película más en Hollywood, la estimable y retorcida 'El hombre sin sombra' ('Hollow Man', 2000), antes de volver a Europa, donde su cine está mejor valorado.

En Espinof | Cómo la película 'Starship Troopers' predijo los ataques del 11-S, la caza de Bin Laden y la Guerra de Irak

En Espinof | Las 41 mejores películas de ciencia ficción de la historia