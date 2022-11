25 años de 'Gattaca': la genial película de ciencia ficción que fracasó injustamente, fue alabada por la NASA y ayudó a evitar el futuro que muestra

Hoy en día está considerada como un clásico moderno del cine de ciencia ficción, pero 'Gattaca' fue un batacazo tremendo en taquilla cuando se estrenó hace ya 25 años. Lanzada en los cines de Estados Unidos en octubre de 1997, la ópera prima de Andrew Niccol, también responsable de títulos como 'In Time', a la que llegó a describir como una hija bastarda de 'Gattaca', o 'The Host (La huésped)', se hundió con unos ingresos de apenas 12 millones de dólares cuando había costado 36, ¿qué fue lo que pasó?

¿Un fracaso inevitable?

Para entender el fracaso de 'Gattaca' hay que tener en cuenta varios factores. El primero de ellos es que la película no iba a titularse realmente así y a Niccol no le quedó otra que sacarse de la manga una palabra que simplemente sonaba extraña para el público por aquel entonces.

Lo cierto es que la película se rodó con la idea de titularse 'El octavo día', pero una cinta belga estrenada en 1996 ya se llamaba así. Eso les obligó a prescindir de la referencia bíblica, ya que Dios creó el mundo en seis días, el séptimo descansó y se supone que fue en el octavo cuando el ser humano empezó a tocar cosas, por lo que Niccol se decantó por una combinación de los cuatro nucleótidos del ADN, tal y como él mismo explicaba así:

Guanina, Adenina, Timina y Citosina. La sociedad en la película ha adoptado esa secuencia como el nombre de su ciudad, una especie de tributo a la genética. Así que es el nombre de la ciudad, y una corporación, y supongo que también podrías decir que un estado de ánimo.

Luego surgió otro problema, y es que parece ser que en Sony no confiaban demasiado en la película. Ethan Hawke, el gran protagonista de la función, lo afirmó con rotundidad años después de su estreno:

Sé que el jefe de los estudios de la época no creía que fuera demasiado buena. No quería invertir mucho dinero en ella, por lo que la lanzaron a los cines sin mucha promoción.

¿Una película ya de por sí difícil de vender sin apoyo publicitario y estrenada un poco para quitársela de encima? El fracaso era inevitable, pero es que además sucedió algo curioso: Sony algo de promoción sí que hizo, pero el mayor éxito de su campaña no benefició en nada a la película.

Por lo visto, Sony lanzó una campaña que daba a entender que los que llamasen al número que incluían en el anuncio tendría la posibilidad de diseñar genéticamente a sus bebés. Muchas personas creyeron que iba en serio e intentaron conseguir ese curioso servicio.

Su influencia y reconocimiento posterior

El interés hacia 'Gattaca' fue creciendo con el paso de los años -el gran éxito de 'El show de Truman', también escrita por Niccol, al año siguiente ayudó a ello-, pero uno de sus mayores logros es que reanimó una propuesta de ley en Estados Unidos que acabó siendo determinante para que el futuro que mostraba la película nunca llegase a hacerse en realidad. Me refiero a GINA.

GINA es el acrónimo para la Ley de No Discriminación por Información Genética, cuya primera versión se presentó en Estados Unidos en 1995, tres años antes del estreno de 'Gattaca', pero no fue hasta después de su lanzamiento cuando empezó a coger tracción hasta que fue finalmente aprobada en 2008. El objetivo de dicha ley es proteger "a las personas de la discriminación con base en su información genética persona en lo que respecta a los seguros de salud y el empleo", lo que a su manera podría interpretarse que no se pudiese discriminar entre Válidos y No Válidos...

El interés de la comunidad científica hacia la película ha ido más allá de eso y es mencionada constantemente cuando hay algún tipo de debate sobre los temas que aborda, pero quizá su mayor logro fue que en la NASA la eligieran como la película de ciencia ficción más plausible de todo los tiempos por encima de títulos como 'Contact', 'Metrópolis', 'Ultimátum a la Tierra', 'La mujer en la Luna', 'El enigma de otro mundo' y 'Parque Jurásico'.

