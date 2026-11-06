Muere Sebastián Lelio a los 52 años, director de 'Una mujer fantástica' que llevó al cine chileno a hacer historia en los Oscar

La industria cinematográfica internacional está de luto. Sebastián Lelio, uno de los directores chilenos con mayor proyección internacional de las últimas décadas, ha fallecido este viernes 6 de noviembre a los 52 años. Su nombre quedó ligado para siempre a la historia de los Oscar gracias a 'Una mujer fantástica', la película que dio a Chile su primera estatuilla en la categoría de Mejor película internacional en 2018.

La noticia de su muerte ha sido confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por su pareja, la actriz Amalia Kassai, según ha informado CNN Chile. En el texto, sus allegados han señalado motivos de salud, aunque no han concretado qué enfermedad padecía ni han ofrecido más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento. Los medios locales habían informado previamente de que el cineasta había sido encontrado sin vida en su domicilio, situado en Las Condes, en Santiago de Chile.

"Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento del cineasta chileno Sebastián Lelio por motivos de salud", recoge el comunicado familiar, que también solicita privacidad para afrontar el duelo.

Su muerte llega, además, en pleno desarrollo de su siguiente proyecto. Lelio se encontraba rodando 'Poeta chileno', adaptación de la novela homónima del escritor Alejandro Zambra. Por el momento, no se ha comunicado qué sucederá con la producción tras el fallecimiento del director.

La película que cambió la historia del cine chileno

Aunque su trayectoria ya contaba con reconocimiento internacional, fue 'Una mujer fantástica' la que terminó de situarle en el mapa cinematográfico mundial. Protagonizada por Daniela Vega, la película sigue a Marina, una mujer tran que, tras la muerte repentina de su pareja, debe enfrentarse al rechazo de la familia de este y a las dificultades para vivir su duelo con dignidad.

La cinta tuvo su estreno en la Berlinale de 2017, donde consiguió el Oso de Plata al mejor guion, y un año después alcanzó el mayor reconocimiento posible en Hollywood. Su Oscar a Mejor película de habla no inglesa, categoría que actualmente recibe el nombre de Mejor película internacional, supuso la primera victoria de Chile en este apartado. En España, por su parte, ganó el Goya a Mejor película iberoamericana.

'Una mujer fantástica'

Sin embargo, reducir la carrera de Lelio a ese éxito sería quedarse bastante corto. El director ya había llamado la atención con 'Gloria' en 2013, protagonizada por Paulina García. Su interpretación de una mujer madura que busca recuperar su independencia sentimental le valió el Oso de Plata a la mejor actriz en Berlín.

Años después, el cineasta recuperó aquella historia en 'Gloria Bell', trasladándola a Estados Unidos y confiando el papel protagonista a Julianne Moore. También dirigió 'Disobedience', con Rachel Weisz y Rachel McAdams, y 'El prodigio', protagonizada por Florence Pugh.

Carrera marcada por los personajes femeninos

En sus trabajos, Lelio mostró un interés recurrente por personajes femeninos que se enfrentaban a situaciones de discriminación, pérdida, deseo o presión social. Una mirada que también estuvo presente en 'La ola', musical presentado en la sección Cannes Première del Festival de Cannes de 2025.

Inspirada en las movilizaciones feministas que recorrieron las universidades chilenas en 2018, la película utilizaba la música y la coreografía para abordar las protestas contra el acoso y los abusos sexuales.

Antes de conquistar los escenarios internacionales, el director había firmado títulos como 'La sagrada familia', 'Navidad' y 'El año del tigre'. Una filmografía que fue creciendo entre producciones chilenas y proyectos en inglés, sin perder de vista las historias humanas y los conflictos sociales.

Con su fallecimiento desaparece una de las voces más reconocibles del cine chileno contemporáneo. Su legado, en cualquier caso, queda ligado a una película que trascendió las fronteras de su país y convirtió una historia de dignidad y resistencia en un capítulo fundamental de la historia de los Oscar.

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