Ya es oficial. Netflix confirma la nueva serie de 'Stranger Things' y su primer tráiler anuncia cuándo se estrena

Que en Netflix iban a seguir explotando 'Stranger Things' era algo que todo el mundo daba por sentado. Sin embargo, ha sido ahora cuando la plataforma ha confirmado oficialmente una nueva serie del universo creado por los Duffer, anunciando además su estreno para el año 2028.

La serie ha recibido el título de 'Other Worlds: A Stranger Things Adventure' y será una precuela cuya acción transcurre en el año 1955. Como era de esperar, Netflix no ha querido compartir más detalles sobre su argumento, pero los Duffer dieron a entender en su momento que se centraría en los eventos previos a que Henry Creel se expusiera a la sustancia de otro mundo, convirtiéndose así en Vecna.

Además, Netflix ha lanzado un primer tráiler a modo de confirmación oficial de esta nueva serie de 'Stranger Things'. Eso sí, no esperéis ver en este teaser imagen alguna de la serie o tan siquiera alguna pista sobre su reparto. Al menos sí que confirma un cambio de escenario, ya que la historia transcurrirá en Marion, Nevada.

Los Hermanos Duffer han creado la serie en colaboración con Kate Trefry, quien ya fue guionista en 'Stranger Things' y además estuvo detrás de la obra de teatro 'The First Shadow'. La propia Trefry ejercerá como showrunner de la serie, estando además confirmado que Joe Wright dirigirá los tres primeros episodios.

Además, Los Duffer no han dudado en mostrar su entusiasmo ante el proyecto señalando lo siguiente:

Llevamos años soñando con ‘Other Worlds: A Stranger Things Adventure’, y verla convertida en realidad es surrealista y emocionante. Estamos muy agradecidos a nuestro increíble equipo de colaboradores: nuestra showrunner, Kate Trefry, que ha estado con nosotros desde la segunda temporada y escribió ‘Stranger Things: The First Shadow’; y nuestro director, Joe Wright, un artista brillante cuyo trabajo admiramos desde hace mucho tiempo. Estamos deseando que veáis lo que están preparando. Es Stranger Things, pero también emocionante y novedoso, con un nuevo escenario, nuevos héroes y villanos, y… bueno, no podemos decir nada más. Ahora, hablemos del reparto. Mientras tanto, ¡cuidado con el cielo, frikis!

Por su parte, Trefry destaca que "los hermanos Duffer me dieron mi primer trabajo remunerado en Hollywood, y desde entonces ha sido una experiencia increíble y un sueño hecho realidad. Ahora, es un honor y un privilegio inmenso dar vida a este nuevo capítulo de 'Stranger Things' junto a ellos y nuestro increíble director, Joe Wright. Con el apoyo de Netflix y 21Laps, hemos disfrutado al máximo volviendo a todo el horror, la maravilla y el misterio de la serie original, a la vez que contamos una historia completamente nueva, una que esperamos que les sorprenda y les rompa el corazón una vez más. Hay muchos más misterios por explorar. Bienvenidos a Otros Mundos"

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