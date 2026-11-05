15 años antes de 'El señor de los anillos', Viggo Mortensen fue despedido de una película ganadora de 4 Óscar. El problema es que nadie se lo dijo

La carrera de Viggo Mortensen cambió para siempre tras dar vida a Aragorn en la trilogía de 'El señor de los anillos', un papel que finalmente no aceptó retomar en 'The Hunt for Gollum'. Y es que hace tiempo que está en un momento de su carrera que puede elegir a su gusto, pero en sus comienzos iba a protagonizar una película que acabaría ganando 4 Óscar y fue despedido. El gran problema es que nadie se lo dijo.
No deja de ser curioso que Mortensen precisamente consiguiera el papel de Aragorn en unas condiciones relativamente similares, ya que Peter Jackson había fichado a Stuart Townsend para el papel, pero este último fue despedido justo antes de empezar el rodaje. Sin embargo, a Townsend le avisaron de ello, una cortesía que Oliver Stone no tuvo con Mortensen en el caso de 'Platoon'.
Un chasco inesperado
Como todo buen cinéfilo sabe, Charlie Sheen, Tom Berenger y Willem Dafoe fueron los actores que acabaron liderando esta película bélica que Stone estuvo muchos años intentando sacar adelante. Durante ese largo proceso, Mortensen se presentó a una prueba y logró el papel que acabó interpretando Dafoe, pero el director le dijo que la cosa todavía iba a demorarse un tiempo, tal y como el propio actor recuerda en Independent:
Seguí preguntando: '¿Cuándo vamos a rodar?'. Stone me dijo: 'Bueno, tenemos que recaudar el resto del dinero'. Nadie me dijo que no iba a suceder, así que pasé un año leyendo todo lo posible sobre Vietnam. Incluso pensé: '¿Puedo unirme al ejército por un corto tiempo?'. Obtuve toda la experiencia que pude. Realmente llené cuadernos. Tenía este personaje listo.
Todo parecía ir sobre ruedas para que Mortensen ofreciese una interpretación que le pusiera en el mapa, pues por aquel entonces apenas tenía experiencia. De hecho, había rodado un papel para 'La rosa púrpura del Cairo' que Woody Allen eliminó del montaje final y su único crédito en Hollywood era una breve aparición en 'Único testigo'. Eso acabó pesando en su contra.
El problema es que nadie le informaba de lo que estaba pasando en 'Platoon', pero de repente supo que la cosa se había torcido de la forma más inesperada: "Y un día leí en el periódico: Oliver Stone está haciendo esta película con Tom Berenger y Willem Dafoe".
Obviamente, Mortensen no dudó ni un instante en ponerse en contacto con el cineasta, quien le confesó entonces que había conseguido un presupuesto más alto, por lo que necesitaba actores más conocidos: "No sé cómo Stone lo explicó, pero básicamente estaba diciendo: 'No, no va a pasar contigo'. Le dije: 'Estoy realmente preparado'. ¿Podría hacer otra prueba para demostrarlo? Porque sé incluso más ahora que cuando conseguí el papel'. Él respondió: No, no va a pasar".
Sin embargo, Mortensen atesora esta experiencia en lugar de sentirla como uno de los momentos más traumáticos de su carrera. De hecho, hasta agradece que pasara: "No habría hecho las otras cosas que habría hecho si eso hubiera sucedido, y si hubiera tenido ese tipo de éxito inicial, tal vez me hubiera cansado de todo el asunto y hubiera dejado el proyecto".
Nunca sabremos cómo habría sido 'Platoon' con Mortensen en el papel de Dafoe, pero este último lo hizo tan bien que llegó a ser nominado al mejor actor de reparto, mientras que Stone fue candidato como guionista y se llevó la preciada estatuilla a la mejor dirección.
En Espinof | Las 32 mejores películas de guerra de todos los tiempos
En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026
Ver 0 comentarios