"Le rompí una botella en la cabeza a uno". Viggo Mortensen es hincha del Real Madrid, pero en 2006 unos ultras merengues intentaron darle una paliza

Viggo Mortensen se convirtió en toda una estrella gracias a dar vida a Aragorn, por lo que en su momento fue todo un acontecimiento que aceptase protagonizar 'Alatriste', la superproducción española basada en los libros de Arturo Pérez-Reverte. Fue entonces cuando tuvo un agrio desencuentro con un grupo de ultras del Real Madrid.

El propio actor recordaba que vio el partido que enfrentó a San Lorenzo y Boca Juniors en agosto de 2006 acompañado de Agustín Díaz Yanes. Mortensen es seguidor de San Lorenzo de toda la vida y no le sentó nada bien que su equipo fuese goleado: "El día que perdimos 1-7 contra Boca lo vi en Madrid, me quise matar". Sin embargo, lo que ahora nos interesado sucedió justo antes.

"Y me fui corriendo"

De camino a la casa del director, Mortensen tuvo un encuentro de lo más desagradable: "Llegando a su casa, estaba en Puerta del Sol, y los ultras del Real Madrid vieron los colores que traía; venía de azulgrana, caminando y pensaron que era de Barcelona. Y los pelados esos me empezaron a decir algunas cosas feas y me empezaron a pegar". Por si alguien tiene dudas, el azulgrana también son los colores de San Lorenzo de Almagro.

Eso sí, Mortensen no estaba para nada dispuesto a dejar que le pegasen una paliza, así que se las arregló para salir del paso: "Y yo, buscando un taxi para salir, tenía una bolsa con dos botellas de vino, le rompí una botella en la cabeza a uno y me fui corriendo". Que a veces no queda otra que recurrir a la violencia...

Además, el actor destaca que después "llegué a la casa del director, todo sudado, manchado y me dijo: '¿Es sangre lo que tienes?'. 'No, vino', le dije y le expliqué. Y después perdimos…". Una paliza no se llevó, pero tampoco puede decirse que la historia tuviese final feliz.

Viggo Mortensen en 'Lo + Plus'

Lo curioso es que en realidad Mortensen también es seguidor del Real Madrid, pues pudo ver un partido en el Santiago Bernabéu a finales de los años 70 y se quedó enamorado tanto del equipo, asegurando que "las camisetas de Raúl y Juanito tienen un lugar privilegiado en mi armario".

Un detalle seguramente clave de que se hiciera seguidor del Real Madrid es que en ese equipo jugaba Henning Jensen, el primer jugador danés en formar parte del equipo, dándose la coincidencia de que el padre del actor también era del mismo país.

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