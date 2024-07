"No están bien escritas y son predecibles". Viggo Mortensen critica con dureza las franquicias de Hollywood y explica por qué no ha hecho ninguna desde 'El señor de los anillos'

Viggo Mortensen parecía destinado a convertirse en una gran estrella de Hollywood tras el enorme éxito comercial de la trilogía de 'El señor de los anillos', pero la realidad fue muy distinta. Es cierto que en 2004 protagonizó la superproducción 'Océanos de fuego', pero en todo este tiempo no ha aparecido en ninguna franquicia de Hollywood y ahora al fin ha aclarado sus motivos para ello.

"Eso siempre es lo primero"

Para empezar, Mortensen ha destacado en Vanity Fair que "en realidad no busco ni evito ningún tipo de género ni ningún tamaño de presupuesto. Sólo busco historias interesantes. Me da igual el género, el presupuesto o quién la haga. Nunca haría una película sólo porque la dirige fulano o mengano. Tiene que tratarse de la historia. Y si creo que soy el adecuado para el personaje, eso siempre es lo primero".

Al fina es tan sencillo como que tienes que ofrecerle un personaje que le seduzca y que forme parte de una película que le resulte estimulante. Eso también aplica a las grandes franquicias de Hollywood, sobre las que comenta lo siguiente:

Lo mismo ocurre con las franquicias. Si alguien viniera a mí con X película, la tercera parte o la novena, y yo pensara que es un gran personaje y quisiera interpretar ese personaje y pensara que tengo algo que aportar, lo haría. No estoy en contra. Pero no suelen ser demasiado buenas. Quiero decir, para mí, no suelen estar bien escritas. Son un poco predecibles. Quiero decir, por supuesto, siempre está la cuestión de si me quedo sin dinero.

Por desgracia, Mortensen no ha aclarado nada sobre la posibilidad de volver a dar vida a Aragorn en 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum'. En su momento dijo que estaría dispuesto a volver, pero tenía unas condiciones bastante claras y no está claro que se cumplan. Imagino que en unos meses saldremos de dudas.

