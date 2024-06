Viggo Mortensen aclara las dudas sobre su futura participación en 'El señor de los anillos'. "Volvería a hacerlo"

Con la expansión de la franquicia de 'El señor de los anillos' más allá de las dos trilogías originales de Peter Jackson, llegan las dudas: ¿Volverán algunos de los personajes principales? Y si lo hacen, ¿de qué manera? ¿Podemos esperar cameos? Viggo Mortensen lo tiene muy claro: por él perfecto. Pero claro, han pasado 25 años desde aquel rodaje.

Una espada para gobernarlos a todos

Entrevistado por GQ, el actor que interpretó a Aragorn en la trilogía original tiene muy claro si volvería a participar en películas de la saga como la próxima 'The hunt for Gollum'. Spoiler: no esperéis demasiado de sus declaraciones.

No sé exactamente cuál es la historia, no he oído nada sobre ella. Quizá me la cuenten en algún momento. Me gusta hacer de este personaje. Aprendí mucho interpretándolo, lo disfruté mucho, pero solo volvería a hacerlo si tuviera en cuenta, ya sabes, la edad que tengo ahora y demás. Solo lo haría si fuera la persona correcta para el personaje. Sería idiota hacerlo de otra manera.

Vamos, que de momento es un "No" como una casa, pero nunca se sabe lo que se esconde en el futuro. Eso sí, si tenéis el mono, que sepáis que hay un detalle de Aragorn que ya podemos ver en 'Hasta el fin del mundo', en la que, en una de las ensoñaciones interpreta a un caballero... con la espada del héroe de la Tierra Media. Y para conseguir que le permitieran usarla (la tiene en su casa como recuerdo) tuvo que pedir permiso a todo el mundo.

Estaba seguro de que alguien se daría cuenta incluso aunque solo se viera durante unos pocos segundos. no es esencial para la escena ni para la película, es solo algo en movimiento que ves o no ves. Peter Jackson y la productora se dieron cuenta de que no era esencial, no iba a atraer toda la atención. Y fueron muy amables, nos dieron permiso. Por eso lo hicimos, porque estaba bien hacerlo. Fue un accidente de última hora.

