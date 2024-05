'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' - fecha de estreno, quién vuelve y quién no, novedades y todo lo que sabemos de la nueva película de la saga de Peter Jackson

La Tierra Media de Tolkien recibió su mejor adaptación con la trilogía de 'El señor de los anillos' dirigida por Peter Jackson. Luego llegaría su decepcionante versión de 'El Hobbit', pero es evidente que era un universo que puede dar mucho más de sí. O al menos así lo piensan en Warner, que este año lanzará la producción animada 'El señor de los anillos: The War of the Rohirrim' y pronto llegará la nueva entrega en acción real.

Ahora ha llegado el momento de hacer un repaso pormenorizado a todo lo que sabemos sobre 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum', desde su fecha de estreno hasta quiénes vuelven y quiénes no, su más que probable historia y todas las novedades. Obviamente, este texto será actualizado en cuanto tengamos más detalles sobre ella.

¿Cuándo se estrena 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' en cines?

Warner ha anunciado que 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' llegará a las salas en 2026, aunque no ha concretado una fecha exacta. Teniendo en cuenta que todavía están trabajando en el guion, es posible que acabe sufriendo retrasos.

'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' - historia y sinopsis

Todo apunta a que la película va a transcurrir más o menos en paralelo a los primeros compases de 'La comunidad del anillo', justo antes de que Frodo abandone la comarca. Ya existe una película hecha por fans sobre esta historia estrenada en 2009 que giraba alrededor de cómo Gandalf encargaba a Aragorn dar con Gollum porque temía que fuese a proporcionar información sobre el paradero del Anillo Único a Sauron.

De hecho, esa fan movie hasta se tituló 'The Hunt for Gollum', pero desde Warner no han querido confirmar oficialmente que esa será la historia que se cuente aquí. Además, habría que ampliarla bastante, pues dicha adaptación hecha por seguidores de la saga apenas duraba 38 minutos...

'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' - reparto y protagonistas

El único confirmado oficialmente por ahora es Andy Serkis, quien retomará aquí el emblemático personaje de Gollum. Además, Serkis también se encargará de dirigirla, y no es para nada un debutante en esa faceta, pues ya se encargó tanto de 'Una razón para vivir' como de 'Mowgli: La leyenda de la selva' y 'Venom: Habrá Matanza'. Serkis ha destacado lo siguiente sobre su regreso a la saga:

Ha llegado el momento una vez más de aventurarme en lo desconocido con mis queridos amigos, los extraordinarios e incomparables guardianes de la Tierra Media Peter, Fran y Philippa. Con Mike y Pam, y el equipo de Warner Bros también en la búsqueda, junto con WETA y nuestra familia de cineastas en Nueva Zelanda, todo es demasiado delicioso...

Por el momento se desconoce si habrá más regresos, pero a priori deberían volver al menos tanto Viggo Mortensen como Aragorn e Ian McKellen como Gandalf -o que otros actores interpreten esos personajes, algo que podría causar polémica-. Habrá que ver si eso se concreta, aunque el que es seguro que no podrá reaparecer es Ian Holm como Bilbo, ya que el actor británico falleció en 2020.

Es evidente que se echará en falta la presencia tras las cámaras de Peter Jackson, quien al menos sí regresará como productor y se espera que esté bastante involucrado en 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum'.

Además, Fran Walsh y Philippa Boyens, que ya participaron en los guiones de la trilogía original, están trabajando arduamente en el guion de la película junto a Phoebe Gittins, hija en la vida real de Boyens, y Arty Papageorgiou, un dúo que también ha coescrito 'El señor de los anillos: The War of the Rohirrim'.

'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' - trailers, imágenes y póster

Todavía ni siquiera se sabe cuándo arrancará el rodaje, por lo que habrá que esperar lo suyo hasta que tengamos un primer vistazo oficial. Estrenándose en 2026, lo más probable es que mínimo hasta bien avanzado 2025 no tengamos nada.

