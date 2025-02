Malas noticias para los fans de 'El señor de los anillos'. Andy Serkis confirma lo que todos nos temíamos sobre la nueva película de la saga de Peter Jackson

Warner anunció hace casi un año la puesta en marcha de una nueva película de 'El señor de los anillos' en la que Peter Jackson regresa solamente como productor, ya que en esta ocasión la puesta en escena corre a cargo de Andy Serkis. Desde entonces ha habido muchos rumores sobre posibles regresos sin que ninguno termine de confirmase. Eso ha llevado a que muchos nos temiéramos que su estreno iba a tener que retrasarse, algo que el propio Serkis acaba de confirmar.

"No va a ser en 2026"

Desde Warner se dijo que 'El señor de los anillos: The hunt for Gollum' iba a estrenarse en 2026, pero el tiempo pasada y cada vez parecía más claro que eso iba a ser imposible. Ahora ha sido el propio Serkis el que ha desvelado a The Direct que ha tocado cambiar de planes:

No va a ser en 2026. El plan original era diciembre de 2026 y va a ser diciembre de 2027.

En ningún momento se había aclarado hasta ahora el mes de estreno, pero era lógico que diciembre fuera el elegido. A fin de cuentas, todas las películas de la trilogía dirigidas por Jackson se lanzaron durante ese mes. De hecho, la bastante menos estimulante trilogía de 'El Hobbit' también debutó en cines durante diciembre de 2012, 2013 y 2024.

Además, Serkis también ha desvelado uno de los grandes motivos para este retraso, y es que puede que la película se anunciase hace casi un año, pero ha sido ahora cuando han empezado a trabajar en su guion:

Estamos justo al principio del proceso de escritura. Prepararemos la película a finales de este año. La preparación lleva bastante tiempo, seis o siete meses, y luego rodaremos el año que viene. Por lo tanto, se remonta a diciembre 2027 como fecha de lanzamiento.

Vamos, que simplemente va a ser imposible tener lista una película de las características de 'El señor de los anillos: The hunt for Gollum' para antes. Ahora solamente queda que Warner lo confirme oficialmente, pero si alguien tan implicado como Serkis, que no nos olvidemos que es él también quien está detrás de Gollum, lo dice, está claro que este es el nuevo.

