Por qué Peter Jackson eliminó de 'El señor de los anillos' a Tom Bombadil, uno de los personajes más queridos de la novela de Tolkien (y acertó al hacerlo)

Estos días la atención de los seguidores de Tolkien se centra en 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', pero antes de la serie de Amazon Prime Video fue la trilogía dirigida por Peter Jackson la que disparó a la popularidad del universo de la Tierra Media. Eso no supuso que estuviese libre de críticas en su momento, y si hace unos días os comentaba por qué creía que había acertado al cambiar el final de 'El señor de los anillos', ahora toca hablar del personaje de Tom Bombadil.

Quién es Tom Bombadil y por qué no sale en 'La comunidad del anillo'

Aquellos que no hayan leído el original literario seguramente ni sepan a quién me refiero al decir el nombre de Tom Bombadil, pero es que se trata de uno de los personajes más queridos creados por Tolkien y muchos fans de 'El señor de los anillos' pusieron el grito en el cielo al no verle en pantalla durante 'La comunidad del anillo'. Así explicaba Jackson su ausencia:

La historia de 'El señor de los anillos' en nuestra película en su forma más sencilla es Frodo llevando el anillo, al final tiene que ir a Mordor y destruirlo. ¿Qué tiene que ver realmente Tom Bombadil con el anillo? Sé que hay cosas sobre el anillo en el episodio de Bombadil, pero no hace avanzar la historia, no nos cuenta cosas que necesitemos saber.

Eso sí, la película se preparó de tal forma que se puede pensar que han visitado a Tom Bombadil sin que eso aparezca en escena, pero claro, eso no fue suficiente para muchos. Quizá en parte porque es el único personaje inmune al poder corruptor del anillo -y tampoco se volvía invisible al ponérselo-, por lo que en la novela se llegaba a proponer entregárselo durante el Concilio de Elrond, descartándose porque no creían que este enigmático y alegre personaje fuese a vigilarlo con cuidado.

De esta forma, Jackson consiguió aligerar un poco el ya de por sí abultado metraje de 'La comunidad del anillo', ya que dotar de una mínima entidad a la aparición de Bombadil hubiese requerido fácil 15 o 20 minutos extra de metraje, todo ello para demás nunca poder dejar claro quién era más allá de que siempre ha estado presente durante la historia de la Tierra Media, por lo que, técnicamente, podría llegar a aparecer en 'Los anillos de poder'.

A cambio, la eliminación de Bombadil tuvo como consecuencia que el Concilio de Elrond no era más que un trámite para determinar quién era el elegido para soportar el peso del anillo en el duro viaje hasta llegar al Monte del Destino. Un problema sin importancia a mi juicio, ya que incluir a Bombadil se hubiese cargado el ritmo de la película para al final acabar en el mismo punto en el que ya habrían estado antes de conocerle.

Con todo, Jackson barajó seriamente incluir un guiño directo a Bombadil, pero acabó descartándolo por falta de tiempo "Lo que barajamos, y era realmente para los fans, fue tener a los hobbits paseando por el Bosque Viejo y ver un gorro emplumado atravesando los árboles, escuchar el sonido de la voz de Tom Bombadil cantando y que los hobbits se dieran la vuelta y huyeran tan rápido como pudieran. Pensamos que eso reconocería a Tom Bombadil de una manera cariñosa y bromista. No tuvimos tiempo de hacerlo". No era una mala idea, pero justo es decir que el pequeño problema con el Concilio de Elrond seguiría entonces ahí.