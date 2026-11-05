Tenía 11 años cuando le ofrecieron cocaína por primera vez tras el rodaje de 'Logan': "Vi tantas situaciones parecidas que no tuve ningún interés"

En uno de los últimos episodios de 'The Studio', el personaje de Seth Rogen monta una barra libre de droga llamándole "el buffet del antiguo Hollywood". Sin embargo, por lo que se rumorea, la broma puede no serlo tanto, porque es vox populi que las sustancias alucinógenas se consumen en la industria del cine como si fueran Lacasitos, hasta el punto de llegar a, literalmente, niños.

Más chutes no

Es el caso de Dafne Keen, la actriz que debutó en el cine con 11 años en 'Logan', interpretando a la fantástica X-23 (que, tristemente, solo ha vuelto en 'Deadpool y Lobezno'). Ahora, en el podcast Inside of you ha afirmado que no todo era tan divertido como jugar a los superhéroes, afirmando que por supuesto que le ofrecieron cocaína cuando aún no se había empezado a desarrollar siquiera.

No creo que haya estado suficientemente borracha nunca como para tener siquiera resaca. Me obsesiono con controlarlo. Porque creo que cuando era una actriz infantil vi tantas situaciones parecidas que no tuve ningún interés... Me ofrecían coca en las fiestas de final de rodaje. Y yo era enana, con 11, 12, 13 años. Vi lo que era y pensaba "No tengo ningún interés en eso"... Decía que no, por suerte.

Por esa época, a 'Logan' le siguió 'La materia oscura', así que ya tenemos a las dos culpables. Sin embargo, ella siguió firme, incluso como adulta, evitando drogas y alcohol: "No las necesito. Salgo y me quedo hasta las 6, pero sobria. Solo por el buen rollo, porque me gusta la música, bailar y la gente... Solía mentir como adolescente para que no presionaran. Decía 'Estoy bien, no quiero beber porque ya me he tomado algo'. Totalmente sobria".

Viendo lo mal que lo pasaron otros actores infantiles que sí sucumbieron al alcohol y la droga como Macaulay Culkin, Corey Feldman, Edward Furlong o Drew Barrymore. desde luego, tomó la mejor decisión posible. Eso sí, sería curioso ver a qué círculo del infierno se va exactamente por ofrecerle cocaína a una niña de 11 años.

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