Qué fue de Mara Wilson, la niña de 'Matilda' que huyó de las exigencias de Hollywood y se refugió en la escritura

Hacerte un hueco en Hollywood a una temprana edad puede ser garantía de un brillante futuro. No obstante, son muchas las estrellas infantiles que dieron la campanada en su más tierna infancia y luego no encontraron más oportunidades. ¿Qué fue de Mara Wilson?

La actriz novata

Mara Wilson nació en Burbank (California, EE.UU.) en 1987. De ascendencia judía e irlandesa, comenzó haciendo sus pinitos en la actuación con anuncios y muy pronto dio el salto al cine. En 1993 debutó con 'Señora Doubtfire', junto a Robin Williams y Sally Field y a partir de ahí se le abrieron las puertas de la meca del cine.

Tras su breve aparición en la serie 'Melrose Place' y en la película 'Milagro en la ciudad', le llegó su papel como protagonista absoluta: 'Matilda', la adaptación del cuento de Roald Dahl dirigida y coprotagonizada por Danny DeVito, donde daba vida a la peculiar niña con poderes telequinéticos del título.

La década de los 90 fue la más prolífera de su carrera, protagonizando otras películas infantiles como 'El hada novata' con Martin Short, el telefilm 'Un golpe de magia' o su aparición estelar en la serie 'Pearl'. Incluso hizo la audición para 'Tú a Londres y yo a California', aunque finalmente el papel se lo llevó Lindsay Lohan.

No obstante, esa también fue una etapa complicada de su vida: afrontó la pérdida de su madre, que falleció poco antes del estreno de 'Matilda', a los 12 años sufría ansiedad y fue diagnosticada de TOC y TDAH. Además, cada vez se fue desencantando más de actuar en películas, ya que no encontraba satisfacción en "hacer una y otra vez lo mismo, hasta que al director le pareciera bien".

Todo ello influyó en que Wilson se retirara del mundillo en el año 2000, siendo 'Thomas and the magic railroad' (efectivamente, un live action de 'Thomas y sus amigos') su última incursión en el cine hasta 10 años después.

"¿Dónde estoy ahora?"

Durante el tiempo en que se mantuvo alejada de las cámaras, Wilson no dejó de actuar pero lo hizo en el teatro, incluso estudió Interpretación en la Universidad de Nueva York. También se centró en su gran pasión: escribir. Comenzó con su blog personal y acabó siendo redactora de revistas como Elle o Cosmopolitan.

Wilson contó su experiencia como actriz infantil en su autobiografía 'Where am I now?', donde relató los problemas de autoestima que sufrió durante su pubertad por no encajar en el estándar de belleza que Hollywood, que a los 13 la consideraba demasiado mayor para papeles de niña y "no lo suficientemente guapa" para el resto.

En la década de 2010, Wilson volvió a asomarse a Hollywood pero no con su cara, sino con su voz: ejerció como actriz de doblaje en series como 'BoJack Horseman', 'Big Hero 6: la serie' y 'Helluva Boss'. También ha sido narradora de audiolibros y participó en el podcast 'Welcome to night vale'.

Sus únicos papeles ante la cámara en años han sido un par de cameos de series como 'Crítico de la nostalgia' (2012) y en 'Broad City' (2016), en un guiño a su personaje de 'Señora Doubtfire'.

Mara Wilson pasó por experiencias terribles a una edad muy temprana y no se arrepiente de haberse retirado de un mundo que, al final, solo le estaba reportando sufrimiento. Actualmente, la actriz sigue haciendo su magia pero desde la escritura, el doblaje y colaborando en causas benéficas sobre salud mental y derechos LGTB+.

En Espinof | Qué fue de Melissa Joan Hart, la actriz que dejó de ser Sabrina pero encontró su lugar dirigiendo películas navideñas