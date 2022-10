Últimos días para ver en Netflix una de las películas más míticas de los 90: esta adaptación de Roald Dahl escondió un drama para su protagonista

"Ocurre una cosa graciosa con las madres y los padres. Aunque su hijo sea el ser más repugnante que uno pueda imaginarse, creen que es maravilloso". Así empieza el que quizá es el libro más conocido de Roald Dahl, 'Matilda'. La novela, su última gran obra, se publicó en 1988 y solo ocho años después se hacía una versión cinematográfica inmejorable de lo que parecía un cuento imposible de adaptar. Si aún no la has visto, ¡date prisa, porque está a punto de salir de Netflix!

Un libro es un gran amigo

Si te decimos los nombres de Matilda Wormwood, la Trunchbull, la señorita Honey y Lavender, seguro que te viene toda la película a la cabeza: la niña dando vueltas cogida de las trenzas, el pastel de chocolate inacabable, los poderes de Matilda, el sombrero pegado con pegamento... 'Matilda' no solo es una película nostálgica: ha pasado la barrera para convertirse en cine atemporal.

Prueba de ello es que la historia sigue recibiendo adaptaciones: Tim Minchin la ideó como un estupendo musical de Broadway (cuya adaptación acaba de llegar a Madrid, por cierto) que a su vez será versioneado como película en la propia Netflix en diciembre. Vamos, que aunque se vaya la 'Matilda' original, su historia nunca morirá.

Lo que no saben muchos es que tras esta historia inmaculada, la protagonista, Mara Wilson, estaba viviendo un auténtico drama mientras rodaba... con tan solo siete años. Y es que detrás de la sonrisa y del buen humor se escondía una tragedia: su madre estaba enferma de cáncer y recibía quimioterapia mientras ella estaba en el rodaje. Aunque al final su madre murió (y la película está dedicada a ella), Danny DeVito y su mujer, Rhea Perlman, estuvieron pendientes de Mara antes, durante y después del rodaje, cuidándola entre tomas. Aún ahora, les sigue considerando su tío y tía favoritos.

Danny y Rhea me llevaban al teatro a ver una obra, o al cine o a pasar el rato en su casa. Me mantenía realmente distraída, y podía ser feliz.

A comer pastel

Este no era el primer papel de Wilson en cine: ya tuvo un éxito inesperado con 'Milagro en la ciudad', y los guiones se acumulaban en su casa hasta que descubrió la adaptación del libro, que le fascinaba desde que escuchó a su madre leérselo a otros niños cuando tenía cuatro años. Y resultó ser la Matilda perfecta en todos los sentidos en una película tan fiel al libro que, paradójicamente, puede hacer a muchos desligarse de la lectura de una novela fabulosa.

Eso sí, originalmente a quien quería Danny DeVito era a... ¡Las gemelas Olsen! Sus hijos eran muy fans de 'Padres forzosos', pero ellas estaban liadas rodando 'Dos por el precio de una'. No salieron ganando con el cambio, la verdad. ¿O sí? Una cosa de la que nunca se habla sobre 'Matilda' es que realmente fue un fracaso de taquilla: costó 36 millones de dólares y apenas recaudó 33,5 en Estados Unidos. Para que luego digan que la taquilla lo es todo.

Pese al baracazo en el momento, se ha recuperado con creces a lo largo de los años. De hecho, Danny DeVito ha comentado alguna vez que quiso hacer una secuela de 'Matilda', pero solo mientras Wilson fuera una niña. Ahora tendría que usar a la hija de Matilda, ya que la actriz tiene 32 años. No sé, Danny, si algo no está roto es mejor no intentar arreglarlo.

Hata aquí hemos llegado

Además, no parece tan sencillo que Wilson vuelva a trabajar en el cine. Y es que si queréis ver su carrera cinematográfica lo tenéis muy fácil. A los trece años decidió que ya había tenido suficiente cine y se dedicó a estudiar tras protagonizar la infame versión en imagen real de 'Thomas y sus amigos'. Quince años tardaría en volver a lo audiovisual, después de hacer de sí misma en algún episodio del universo del Nostalgia Critic (¿os acordáis de cuando era relevante?).

Se ha apartado de las cámaras, pero sigue siendo actriz de voz en 'BoJack Horseman', el podcast 'Welcome to the Night Vale', ha escrito una obra de teatro para Broadway (bueno, para off-Broadway), trabajó en una ONG de ayuda a estudiantes en riesgo y se dedica a escribir novelas, sobre todo infantiles. Al final ha resultado ser la Matilda que todos queríamos, en nuestro interior, que fuera.