La película que deberías ver en streaming antes del lanzamiento de GTA 6 para estar mejor preparado que nadie para el videojuego de Rockstar

Quedan apenas unos días para el lanzamiento de 'Grand Theft Auto 6', probablemente el videojuego más esperado de todos los tiempos. Los mayores fans pronto podrán ir preparando la precarga de cara a que no haya ningún problema el día 19 de noviembre, pero en Espinof queremos recordaros que tenéis en streaming una película ideal para ver antes y estar mejor preparado que nadie de cara al videojuego de Rockstar.

"Teníamos que intentarlo"

La película que recibe ese honor de forma indiscutible es 'Bonnie and Clyde', ya que la historia de estos dos personajes ha servido como inspiración directa para la creación de Jason Duval y Lucía Caminos, los dos protagonistas de 'Grand Theft Auto 6'. Así lo ha confirmado Rob Nelson, codirector de Rockstar North, en TroisCouleurs:

Consideramos diferentes opciones, pero al final quisimos probar con un dúo, una especie de pareja. ¿Cómo se sienten cuando están en una relación o tienen la posibilidad de estarlo? Así que se trata de una pareja, de Bonnie y Clyde. Y entonces tan pronto como lo pensamos, fue obvio. Se convirtió en la elección muy clara para nosotros y sentimos que teníamos que intentarlo.

Bonnie Parker y Clyde Barrow fueron dos criminales que sembraron el terror en Estados Unidos durante la década de los años 30 del siglo pasado. Cometieron infinidad de robos y fueron considerados como enemigos públicos entre 1931 y 1934, siendo considerados como una especie de antihéroes románticos durante los años más duros de la Gran Depresión norteamericana.

Su historia ha sido adaptada en varias ocasiones, pero la película de 1967 protagonizada por Faye Dunaway y Warren Beatty brilla con luz propia por encima del resto, especialmente por ese rotundo desenlace que dejó una huella imborrable en la historia del cine.

Obviamente, la película dirigida por Arthur Penn va a tener un estilo visual y narrativo muy diferente al que utilice 'Grand Theft Auto 6', pero el germen es el mismo, estando además claro que este es el largometraje del que más ha bebido Rockstar, pues es la obra por excelencia sobre estos personajes.

Si os apetece comprobarlo, podéis ver 'Bonnie and Clyde' en streaming, ya que en España está disponible en Movistar Plus

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