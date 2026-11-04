Tras 4 años, regresa una de las mejores series de Netflix: La temporada 2 de 'Samurái de ojos azules' ya tiene fecha de estreno y promete venir cargada de sangre

La primera temporada de 'Samurái de ojos azules' llegó con los últimos coletazos de 2023 y gracias al boca a boca se fue convirtiendo en una de las series más exitosas de Netflix.

Una tragedia personal con una protagonista que busca venganza ambientada en pleno Japón feudal, una cinematografía impactante y una animación espectacular, una combinación tremenda que nos dejó con ganas de más y que por fin prepara su regreso.

Otra ronda de venganza

Hace unos meses se confirmó desde Netflix que la segunda temporada de 'Samurái de ojos azules' estaba en marcha para 2027 y que además ya se había aprobado una tercera temporada para la fantástica serie de animación. Una alegría con doblete que sentaba especialmente bien tras el cliffhanger con el que nos dejó el último capítulo, y según avanza el calendario vamos afinando más con los detalles.

Desde Netflix han compartido un nuevo tráiler de la segunda temporada de 'Samurái de ojos azules' y ya viene apuntando maneras, prometiendo una nueva tanda de capítulos muy sangrienta para Mizu. Y, lo más importante: la segunda temporada de 'Samurái de ojos azules' llega oficialmente a la plataforma el 19 de enero de 2027.

Será una de las primeras series que estrenará la plataforma el próximo año, continuando por fin el viaje de Mizu rumbo a Europa para seguir con su búsqueda. Por ahora no se ha confirmado número de capítulos, pero teniendo en cuenta que la anterior temporada contó con ocho capítulos podemos apuntar a que la nueva tendrá una duración similar.

Por su parte, Amber Noizumi y Michael Green, creadores y productores ejecutivos de la serie, aseguran que ya desde la primera temporada conocían perfectamente cómo terminaría el viaje de Mizu. Ahora lo que queda es llegar hasta allí, y esperemos que tengan suficiente con las dos temporadas que nos quedan por delante.

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2026... hasta ahora

En Espinof | Las mejores series de animación de 2026 (por ahora)