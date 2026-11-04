Estrenos (4 de noviembre). 56 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Arranca noviembre entre luces y sombras y un veranillo de san Martín que es como un oasis antes de que empiece el frío. Como dice el dicho, a todo estreno le llega su San Martín y este miércoles tenemos nada menos que 56 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime y Apple TV.

American Hostage

Creada por Shawn Ryan y Eileen Myers | Reparto: Jon Hamm, Mireille Enos, etc.

Por si se os hizo corta 'Prime Crime' (Dead Man's Wire) de Gus Van Sant, aquí tenemos una nueva versión ficcionada del mismo caso real con un desesperado hombre que secuestra al director de una empresa de hipotecas con la exigencia de hablar con el periodista radiofónico más respetado de Indianápolis.

Estreno el jueves en Movistar Plus+ (8 episodios)

El más grande (The Greatest)

Creada por Ben Watkins | Reparto: Jaalen Best, Omari Hardwick, Dana Gourrier, etc.

Biografía de uno de los más icónicos boxeadores de toda la historia, Muhammad Ali. Con el respaldo de Michael B. Jordan en labores de producción, la miniserie indaga en los primeros pasos a la fama global del por aquel entonces Cassius Clay.

Estreno el miércoles en Prime Video (8 episodios)

Todos los estrenos

Netflix

Al norte del norte T2 (jueves)

Alta gama. El caso relojes (jueves)

Un amor imposible (viernes)

Anestesia (miércoles)

AntBully, bienvenido al hormiguero (jueves)

Desaparecida. Natalie Holloway (miércoles)

Desprotexida. El crimen de Pazos (viernes)

Las hijas de la criada (viernes)

Navidad de amor (jueves)

Ninho, La fama no vale la pena (miércoles)

Palomas negras T2 (jueves)

Un poco de compañía antes de morir (jueves)

La razón de estar contigo una navidad perfecta (miércoles)

Sorda (miércoles)

Stokes Twins! (sábado)

Transformers (jueves)

Transformes: El último caballero (jueves)

¡Vaya numerito! (jueves)

Prime Video

Campus Drivers (viernes)

La mangosta (viernes)

El más grande (miércoles)

HBO Max

Disney+

Antoñito Molina. Un sueño: del Chiringuito al Estadio (viernes)

R.J. Decker T2 (jueves)

Todas las de la ley T2 (miércoles)

Movistar Plus

9 lunas (domingo)

American Hostage (jueves)

Cumbres borrascosas (viernes)

Día de caza (jueves)

E. Jean contra Trump (sábado)

Flush (miércoles)

El regreso de Demi Moore (miércoles)

Tuenti sin filtros (jueves)

Una vida en diez fotos (viernes)

Zona cero (sábado)

Filmin

La alcoba del sultán

Barrio triste

Broken English

Eleonora Duse, la Divina

Havanera 1820

La lucha

Renovación. Después del amor

La vida era eso

Apple TV

Akwafina: Una chef inesperada (viernes)

Sticks: Cracks del golf T2 (miércoles)

SkyShowtime

The Paper T2 (viernes)

Passenger (viernes)

Patricio es la estrella T5 (sábado)

Savage Mountain (jueves)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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