Plataformas de streaming 2026: comparativa, precios y catálogo de Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video, Movistar Plus+, Filmin y otras

A pesar de la sensación de cierta inestabilidad en el catálogo —más marcado por decisiones cuestionables en cuanto a catálogo o tema de uso— el streaming no es que sea el futuro, es el hoy y, valga la redundancia, hoy en día nos encontramos con una oferta considerable de contenidos que se ofrece en los diferentes servicios de vídeo bajo demanda por suscripción que están disponibles en España.

Pero, ¿cuál es mejor y cuál peor?, ¿cuál me conviene más a la hora de buscar el contenido que me interesa? En Espinof hemos sacado los bártulos y hemos recorrido 10 plataformas de streaming, desde Netflix hasta Crunchyroll, para ver sus pros, sus contras y sus características principales.

Netflix

Comenzamos con la reina del streaming y toda una gigante sobre la que todo el mundo tiene puestos los ojos: Netflix se ha ganado a pulso ser líder del entretenimiento gracias a una estrategia agresiva de adquisición de títulos y de presencia global.

Precio : Desde 14.99 en HD o 8.99 con anuncios; sin periodo de prueba

: Desde 14.99 en HD o 8.99 con anuncios; sin periodo de prueba Aplicaciones disponibles : Smart TV; iOS/Android; PlayStation, Xbox; Web; Apple TV; Fire TV

: Smart TV; iOS/Android; PlayStation, Xbox; Web; Apple TV; Fire TV Perfiles: 4 + infantil

4 + infantil Dispositivos simultáneos: 4 en el plan 4K

4 en el plan 4K Ir a la web

Precio y compatibilidad

Aquí nos encontramos el aspecto más polémico de Netflix que quiere, sea como sea, que dejemos de poder compartir cuentas imponiendo tasas extra y acompañando su trío de suscripciones clásicas a uno limitado con anuncios:

Estándar con anuncios : 8.99 euros al mes / 2 dispositivos simultáneos

: 8.99 euros al mes / 2 dispositivos simultáneos Estándar : 14,99 euros al mes / 2 dispositivos simultáneos

: 14,99 euros al mes / 2 dispositivos simultáneos Premium: 21,99 euros al mes / 4 dispositivos simultáneos y 4K.

Como podéis ver, esto ha cambiado en el último año a mejor en cuanto a calidad de imagen, ya que se ha deshecho de los ya bastante insuficientes 72op y ya lo mínimo son 1080p. Salto de calidad que, de paso, ha servido de excusa también para una nueva subida de precio.

Además, la medida polémica de Netflix es cobrar por compartir la cuenta: en España el precio por compartir tu cuenta con alguien que viva fuera de tu casa es de 5,99 euros por subcuenta. A lo que se añade un control extraño de lo que consideran el "hogar Netflix".

La aplicación de Netflix es de las más universales del mercado, compatibilidad con Chromecast incluida. Por otro lado la navegación es de lo mejor que te puedes encontrar: es fina, fluida y los algoritmos de Netflix están pensados para que no salgas nunca de la aplicación. Que, recordemos, lo que buscan es que pasemos horas y horas allí.

Podemos tener nuestros más y nuestros menos con ella, pero la interfaz es desde luego el modelo a seguir y en el que se basan (al menos parcialmente) un buen número de competidores. También funciona bastante bien "Tu lista", donde puedes ir agregando las series y películas que quieres ver o que quieres seguir.

La churrería con un catálogo abundante e irregular

El catálogo de Netflix ha ido aumentando mucho a lo largo de los años, sobre todo con las originales. Si bien debido a la alta proliferación de plataformas, Netflix ha perdido volumen de series originales "adquiridas" (es decir, licenciadas de otras productoras/distribuidoras), sigue siendo una grandísima segunda ventana en la que recuperar series y películas ajenas.

A base de endeudamiento, todas las semanas nos encontramos con media docena de series, películas, programas y documentales originales nuevos, lo que la hace destacar más respecto al grueso de su competencia. Ha apostado mucho por la producción local y, por ello, tenemos acceso a series de todo el mundo. La serie del momento estará en Netflix, sea de donde sea.

El mayor problema de Netflix viene, precisamente, por esa fama de churreros. Hace un puñado de años, las series originales de la plataforma eran pocas pero de calidad destacable. Hoy nos encontramos de todo y para todo tipo de público perdiendo un poco la batalla con plataformas en las que todavía priman la calidad de lo que producen.

En cuanto a películas, también es su fuerte. Gracias a sus tratos con directores de primer nivel y distribuidoras han empezado a competir cara a cara con las grandes majors. Y, para muestra ver cómo en los últimos premios Oscar, la plataforma se agenció 7 estatuillas para sus producciones.

Prime Video

Prime Video llegó a nuestras vidas como suele hacerlo cualquier cosa de Amazon: comiéndose los precios habituales para ofrecernos un catálogo de estimable tamaño incluidos en los casi 50 euros al año que cuesta Prime. Vamos, que por lo mismo que te cuesta que te lleguen tus pedidos al día siguiente y sin gastos de envío, tienes horas de entretenimiento en vídeo y algún que otro libro si eres usuario de Kindle.

Precio : 49.90 euros al año o 4.99 euros al mes; 1 mes de prueba. La mitad para estudiantes

: 49.90 euros al año o 4.99 euros al mes; 1 mes de prueba. La mitad para estudiantes Aplicaciones disponibles : Smart TV; iOS/Android; PlayStation, Xbox; Web; Apple TV; Fire TV

: Smart TV; iOS/Android; PlayStation, Xbox; Web; Apple TV; Fire TV Perfiles : 6

: 6 Dispositivos simultáneos : 2

: 2 Web

Ahora mismo, lo más polémico es la inclusión de publicidad, que se puede eliminar pagando un extra de 1,99 euros al mes.

Un catálogo de espíritu indie y ficción "para papás"

El catálogo de la plataforma está bien nutrido de comedias relativamente recientes, y al principio su apuesta por contenido original parecía ir por dos puntos: deporte (hay un montón de documentales sobre fútbol y futbolistas) y series de corte indie ('Modern Love', 'Fleabag', 'Forever', etc.).

Sin embargo, no le hacen ascos al mainstream y poco a poco han llamado la atención (dineros aparte) en sacar ambiciosas adaptaciones como 'The Boys', 'El señor de los Anillos: Los anillos de poder' y 'La rueda del tiempo'. No solo eso, sino que también se están especializando en series de acción como 'Reacher' o 'La lista final'.

También apuesta por la ficción española con acuerdos con Mediaset ('El Pueblo', 'Caronte' o las nuevas temporada de 'La que se avecina') y Atresmedia Studios ('Pequeñas coincidencias', 'La templanza') que les asegura estrenos exclusivos antes del salto de la serie a la televisión en abierto. Todo esto conforma una potentísima parrilla de series imprescindibles.

Al igual que Netflix, Amazon mantiene tratos con distribuidoras de cine para ser ventana en streaming a corto plazo, sobre todo de películas de fuera de las majors y sus propias Amazon Originals. Algo que logra un catálogo bastante destacable con grandes películas.

Sin embargo, el gran pero que puede tener la plataforma es cierto descuido que tiene tanto en cuestiones de uso como en otros aspectos: traducciones raras (de los títulos, sobre todo) y cierta indistinción clara entre el contenido gratuito y el que se puede alquilar o con suscripción adicional a la hora de buscar dejan una sensación de entrar en un bazar desordenado.

Por último, si bien no es la única en ofrecer deporte en directo (algo que es relativamente reciente en esto del streaming "mainstream") es, quizás, la que tiene la apuesta más de mayor acogida para el público internacional: la NBA.

X-Ray, su gran aliado

Un ejemplo del X-Ray

La aplicación de Amazon Prime Video puede que sea la más placentera de usar para ver un vídeo. Primero porque, al menos en navegador, puedes elegir la calidad de imagen por si no disfrutas de una conexión boyante o tu ordenador ya no está para muchas. Mis grandes quejas vienen a la hora de querer cambiar audio/subtítulos en un vídeo concreto en Smart TV, ya que en el caso del audio te obliga a salir del visionado y luego volver no es intuitivo.

Por otro lado, el X-Ray provisto por la integración de IMDb es genial para saber más sobre cada escena, sobre todo para los que, como yo, tenemos la necesidad de saber quién es ese secundario cuya cara me suena tanto y que dice una frase en toda la película. Depende de la serie o programa que veas nos podemos encontrar incluso con curiosidades y trivia.

Por lo demás, la aplicación va bastante fluida, aunque es verdad que más allá de sus recomendaciones poco llama la atención ni para bien ni para mal.

Disney+

Precio : desde 6.99 euros al mes; 7 días de prueba

: desde 6.99 euros al mes; 7 días de prueba Aplicaciones disponibles : Smart TV; iOS/Android; PlayStation, Xbox; Web; Apple TV; Fire TV

: Smart TV; iOS/Android; PlayStation, Xbox; Web; Apple TV; Fire TV Perfiles : 7

: 7 Dispositivos simultáneos : 4

: 4 Web

Cinco pilares para un catálogo en crecimiento

Si bien comenzó algo renqueante en el sentido del catálogo, poco a poco la biblioteca ha ido creciendo a pasos agigantados y cada vez hay más novedades. Así, la VOD se cimenta sobre los pilares de Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic y Disney, con cientos de grandes series y estupendas películas confiando, quizás demasiado, que sea suficiente para llamar al gran público. Los datos, por lo menos, hablan a su favor.

Hay otro pilar, que probablemente sea el más interesante: el de Hulu, donde se aglutina todo lo que era de la "antigua FOX" y, además, las novedades de plataformas y cadenas con series tan interesantes como Hulu y FX.

No tocar lo que funciona

Para la interfaz, Disney ha ido a lo que se sabe que funciona llevando a su ecosistema las líneas generales de la mayoría de servicios de streaming. En este caso tenemos las hileras habituales de recomendaciones según lo que hemos visto, lo que va llegando y, además, podemos explorar según franquicia.

Destaca, por otro lado, el uso de las Colecciones, que cuentan con una selección curada de películas y series. Algo que no es novedoso en sí (Filmin lleva años con ello) pero que resulta una opción bastante interesante para explorar el catálogo. Personalmente recomiendo el de "A lo largo de las décadas", con una selección de cortos sensacional.

Donde, por otro lado, han patinado ha sido con la reedición de películas para hacerlas más limpias como es el caso de '1, 2, 3, ¡Splash!' donde modificaron las escenas para que no se viese el culo de Darryl Hannah. También están polémicas como el escalado de 'Los Simpson' al formato 16:9, eliminando buena parte de los gags visuales de la serie. Cuestión que ya han subsanado.

Llegada de anuncios y división de planes

Siguiendo los pasos de Netflix, a Disney+ también han llegado los anuncios y, con ellos, una división en tres planes en vez del plan único que tenían desde su lanzamiento. La plataforma también está en plena guerra contra las contraseñas y ya planea las cuentas adicionales. Pero, de momento, no lo han implementado.

Estándar con anuncios : 6.99 euros al mes / 2 dispositivos simultáneos

: 6.99 euros al mes / 2 dispositivos simultáneos Estándar : 10,99 euros al mes o 109.90 euros al año / 2 dispositivos simultáneos

: 10,99 euros al mes o 109.90 euros al año / 2 dispositivos simultáneos Premium: 15,99 euros al mes o 159.99 euros al año / 4 dispositivos simultáneos y 4K.

HBO Max

Prácticamente pensábamos que con HBO Max se solucionarían muchos de los problemas que veníamos arrastrando desde los tiempos de HBO España y sí pero no. Entre cambios de dueños, direcciones corporativas y cambios de marca con chanza incluida, la verdad es que uno no entiende por qué este desazón con la que me parece una plataforma totalmente imprescindible y que ha presentado, a lo largo de los años, un salto tanto cuantitativo como cualitativo bastante notable.

Precio : desde 6.99 euros al mes; 69.90 al año en plan con anuncios

: desde 6.99 euros al mes; 69.90 al año en plan con anuncios Aplicaciones disponibles : Smart TV; iOS/Android; PlayStation; Web; Apple TV

: Smart TV; iOS/Android; PlayStation; Web; Apple TV Perfiles: hasta 5 perfiles

hasta 5 perfiles Dispositivos simultáneos: hasta 4

hasta 4 Web

Un catálogo memorable

Típico servicio con el que no te importa rascarte algo el bolsillo. Tenemos acceso al grueso de producciones originales de HBO que son absolutamente imperdibles ('Oz', 'Los Soprano', 'The Wire'), incluyendo el estreno simultáneo (día siguiente por diferencia horaria) de las series, películas y documentales originales de la plataforma premium norteamericana y sus canales derivados (Cinemax).

El ser propiedad de Warner propicia la llegada de series de Warnermedia como las de superhéroes de CW (Supergirl, Batwoman,...) y DC Universe (Doom Patrol y Stargirl).

Hablando en plata, el catálogo tiene parte de la mejor televisión de la historia y definitivamente del siglo XXI. Sí que tiene (como todas las plataformas en general) una asignatura pendiente con las series más antiguas de HBO, con ausencias notables como 'The Corner', 'Sigue soñando' o 'Historias de la cripta'. Sin embargo, con la fusión con Discovery, ha habido en los últimos tiempos bastantes vaivenes en la biblioteca.

Lo peor del catálogo de HBO Max es quizás la "cineteca". Sin embargo, han hecho grandes avances respecto a su antecesora de manera que Warner estrena tan solo meses después sus estrenos de cine. A pesar de que podemos ver grandes joyas del cine, la verdad es que en cuanto a volumen se quedan todavía bastante lejos de Netflix e incluso de Prime Video.

Precios con o sin deportes

Esta viene con bundle deportivo. Desde su etapa como Max, tenemos un Complemento Deportes por 5 euros al mes que te incluye Eurosport y desde hace ya un par de años un plan con DAZN (1-4, F1 y LALIGA) por 44.99 euros al mes.

A día de hoy, la planilla de precios queda de la siguiente manera:

Básico con anuncios : 6,99 euros al mes o 69,90 al año, 2 dispositivos HD

: 6,99 euros al mes o 69,90 al año, 2 dispositivos HD Estándar : 10.99 euros al mes o 109.90 euros al año / 2 dispositivos simultáneos en HD

: 10.99 euros al mes o 109.90 euros al año / 2 dispositivos simultáneos en HD Premium : 15.99 euros al mes o 159.00 euros al año / 4 dispositivos simultáneos en 4K

: 15.99 euros al mes o 159.00 euros al año / 4 dispositivos simultáneos en 4K HBO Max DAZN: 44.99 euros al mes / 4 dispositivos pero deportes solo 2

Movistar Plus

Como suele pasar a lo largo de la historia de la plataforma, esta gigante de la comunicación española siempre ha ido un poco "a su bola" si la comparamos con el resto. En primer lugar porque estaba concebida más como un proveedor de servicios y canales de pago, los suyos propios incluidos, que como plataforma VOD al uso... hasta hace bien poco, cuando ya han transformado su plataforma como una OTT más al uso.

Esto no significa que no puedas seguir teniendo otros paquetes premium, como el del fútbol pero la oferta básica es ahora bastante completa con acceso no solo al canal Movistar Plus y Vamos, sino también a Star, Warner Bros. TV y compañía. Y esto incluye también, su cuidado y estupendo catálogo de series y una buena parrilla de películas (incluyendo grandes estrenos).

Pero vamos a centrarnos en la oferta de Movistar Plus, que es la que está disponible para todos.

Precio: desde 4.99 euros al mes o 9,99 con deportes.

desde 4.99 euros al mes o 9,99 con deportes. Aplicaciones disponibles : Smart TV; iOS/Android; Web; FireTV

: Smart TV; iOS/Android; Web; FireTV Perfiles : 4

: 4 Dispositivos simultáneos : 2

: 2 Web

Catálogo de Movistar Plus+

La oferta de Movistar Plus+ incluye, además de acceso a la señal de la televisión en abierto en España, incluyendo autonómicas, los siguientes canales de pago en directo, aglutinados por temática:

Generalistas : Movistar Plus+, Cero por M+

: Movistar Plus+, Cero por M+ Cine y Series : Estrenos por M+, Hits por M+, Originales por M+, TCM, AXN Movies, AXN, Star Channel, Warner TV, Calle 13, SciFi,

: Estrenos por M+, Hits por M+, Originales por M+, TCM, AXN Movies, AXN, Star Channel, Warner TV, Calle 13, SciFi, Deportes : Eurosport 1 y 2, ubeat, Garage TV y fútbol replay.

: Eurosport 1 y 2, ubeat, Garage TV y fútbol replay. Documentales : Documentales por M+, National Geographic, Nat Geo Wild, Historia.

: Documentales por M+, National Geographic, Nat Geo Wild, Historia. Entretenimiento : Discovery HD, Comedy Central, Cosmo, Mezzo, MTV, Caza y Pesca.

: Discovery HD, Comedy Central, Cosmo, Mezzo, MTV, Caza y Pesca. Infantil : Disney Channel, Dreamworks, Nick Jr., Nickelodeon, BabyTV

: Disney Channel, Dreamworks, Nick Jr., Nickelodeon, BabyTV Internacionales/noticas: CNN, BBC, CNBC, Euronews, Bloomberg, Aljazeera, France 24. TV+monde, CGTN, 1+1, Negocios, Canal Red.

Además, existe el plan Libre Cine, Serie y Deportes, que incluye Movistar Plus+, Eurosport, Eurosport 2, Vamos, Vamos 2, Vamos 3, La LigaTV Hypermotion y Primera Federación.

También tendremos acceso al catálogo VOD de los canales. Eso sí, en el caso de los "externos" es algo limitado y temporal (entre una semana y un mes después de su emisión en muchos casos). En cuanto al de los canales propios de Movistar, dependerá de si son programas y series de producción propia o ajena.

La oferta de la plataforma está nutrida con un buen grupo de series, programas y documentales originales ('La unidad', 'Fácil', etc.). En cuanto a ficción internacional, apuestan por el contenido europeo (producciones de la francesa Canal+, ITV, BBC, etc), aunque también llegan cosas de cualquier otra procedencia.

Anuncios y una navegación que necesita mejorar

Hay dos cosas que me llaman mucho la atención de navegar por la interfaz de MovistarPlus y es que la experiencia de usuario es un tanto ardua. Es verdad que quizás estemos (demasiado) acostumbrados a Netflix y plataformas que siguen su modelo pero si estoy viendo una serie en concreto de seguido me gustaría no tener que buscarla cada vez.

Eso sí, es algo en lo que la plataforma ha ido mejorando a grandes pasos en lo que ha asumido ese rol más de "plataforma OTT".

La otra cosa son los anuncios. Entiendo que de algo hay que vivir y que el precio es ajustado, pero si estoy pagando por ver tus contenidos no me hace gracia encontrarme con treinta segundos inevitables de anuncios antes de ver cada vídeo (episodio, programa, película). Llega a ser molesto.

Filmin

Esta veterana plataforma catalana es el refugio de los más cinéfilos. De hecho, gracias a ella el que escribe pudo adentrarse en maravillas del cine mudo. Aunque su ruido es menor respecto al resto de las "grandes", Filmin es una de esas opciones que una vez pruebas no querrás desuscribirte.

Precio : 9.99 euros al mes (o 14.99 euros con vales incluidos) / 99 euros al año (120 con vales)

: 9.99 euros al mes (o 14.99 euros con vales incluidos) / 99 euros al año (120 con vales) Aplicaciones disponibles : Smart TV; iOS/Android; PlayStation, Xbox; Web; Apple TV; Fire TV

: Smart TV; iOS/Android; PlayStation, Xbox; Web; Apple TV; Fire TV Perfiles : Sí

: Sí Dispositivos simultáneos : 2

: 2 Web

Clásicos e independientes del cine

En una época en la que es difícil encontrarse en una plataforma una película con más de veinte años de edad, la gran apuesta y lo que diferencia a Filmin de las otras "grandes plataformas" es el hecho de apostar precisamente por contenido antiguo y cintas de cine clásico con una oferta que ha ido en aumento gracias a acuerdos con Sony, Universal y la Metro Golden-Meyer, entre otros.

La otra rama donde destacan es en la búsqueda del cine independiente, underground y documentales, sobre todo con la colaboración de diversos festivales que les permite albergar preestrenos y pases exclusivos. Cuestión que subsana parcialmente el hecho de no producir originales.

En cuanto a series, Filmin tiene también esa misma línea clara: buscar las series independientes, europeas sobre todo, y que suelen estar fuera del radar de las distribuidoras más mainstream. Además, ya se han lanzado a la producción propia, comenzando con las notables 'Doctor Portuondo' y 'Autodefensa'

Un modelo híbrido con una aplicación de contenidos curados

Filmin apuesta por un modelo híbrido: junto con la suscripción conviven títulos en alquiler, debidamente marcados para que no haya confusión alguna. Estos títulos se cobran aparte excepto en el caso que tengas un vale con la opción "cara" de suscripción.

Por otro lado, tenemos una buena calidad de imagen a 1080p siempre que el contenido lo permita. Si vais a las cintas más antiguas es bastante probable que las tengáis que ver en SD ya que a menudo la copia disponible no es todo lo adecuada o remasterizada que podríamos pedir. Algo que a veces se extiende a los subtítulos, de dudosa calidad en algunos casos.

Mi pequeña queja al respecto es que las opciones de visionado en cuanto a idioma/subtítulos no parecen guardarse bien en la configuración de la cuante y más de una ocasión he tenido que poner manualmente la VOSE. Por lo demás, la información de cada vídeo es extensa y adecuada algo que, por increíble que parezca, no es nada común.

Otra característica que potencian en Filmin es el de los Canales y las Colecciones, con curaciones de títulos según temáticas, procedencias, estilo, etc. Aquí he de decir que la diferencia entre un Canal y una Colección no queda del todo clara más allá de que el primero se puede dividir por secciones y la otra no.

Apple TV

Terminamos nuestro repaso a las que podríamos llamar de "perfil alto" con la de Apple. Como ya estamos acostumbrados, la compañía de Tim Cook llega intentando marcar la diferencia respecto al resto. Aquí, en concreto, no es una aplicación aparte sino más bien una sección por suscripción de su aplicación Apple TV.

Precio : 9.99 euros al mes o 99,90 al año

: 9.99 euros al mes o 99,90 al año Aplicaciones disponibles : Smart TV (algunos modelos Samsung); iOS; Apple TV, Roku, Fire Stick

: Smart TV (algunos modelos Samsung); iOS; Apple TV, Roku, Fire Stick Perfiles : Sí (Mi Familia)

: Sí (Mi Familia) Dispositivos simultáneos : 4

: 4 Web

Un catálogo de originales que va creciendo a pasos agigantados

Estando integrados en Apple TV (con sus channels y sus películas en alquiler y compra), la compañía tecnológica no pensó en tener que llenar el catálogo por suscripción más allá de sus series y películas originales. Esto dio como resultado que nos encontremos con un catálogo que se antoja algo desangelado y una plataforma a la que tienes que ir a por la novedad y casi a tiro hecho.

Si lo pensamos, eso sí, no ha tardado mucho en hacerse con el favor del público y crítica. Si bien al comienzo parecían demasiado dedicados a deslumbrar con grandes nombres para disimular propuestas que, si bien eran buenas resultaban algo mejorables ('The Morning Show'), a día de hoy se ha hecho un hueco entre las grandes productoras televisivas. Solo hay que ver que ya planta cara a HBO, Disney y Netflix en el circuito de premios.

Si te gusta la buena ciencia ficción. Esta es tu casa. Si te gusta ese aspecto de televisión de prestigio que otras parecen haber perdido. Esta es tu casa. Apple TV ha recuperado esas sensaciones de canales como HBO, FX e incluso Movistar en sus buenos tiempos de ficción.

SkyShowtime

Precio : desde 5,99 euros al mes o 49.99 al año.

: desde 5,99 euros al mes o 49.99 al año. Aplicaciones disponibles : Smart TV (algunos modelos Samsung); iOS; Apple TV, Roku, Fire Stick, etc

: Smart TV (algunos modelos Samsung); iOS; Apple TV, Roku, Fire Stick, etc Perfiles : Sí

: Sí Dispositivos simultáneos : hasta 5

: hasta 5 Web

La última en llegar de las de esta lista y la que, quizás, le está costando más hacerse un hueco en esta jungla. Sobre todo porque en sus inicios no terminaba de ofrecer demasiadas cosas interesantes debido, entre otras cosas, al enorme jaleo de derechos internacionales entre las producciones de las dos majors responsables de la plataforma (Paramount y NBC Universal).

Poco a poco han ido subsanando y cada vez tiene un catálogo más atractivo entre el de que destacan bombazos como 'Yellowstone' o ser la casa predeterminada para las series de Star Trek. Uniéndose al resto de plataformas, actualmente ofrece tres planes, uno de ellos con publicidad

Estándar con anuncios : 4.99 euros al mes / 1 dispositivo

: 4.99 euros al mes / 1 dispositivo Estándar : 8,99 euros al mes o 72.99 euros al año / 2 dispositivos simultáneos

: 8,99 euros al mes o 72.99 euros al año / 2 dispositivos simultáneos Premium: 13,99 euros al mes o 112.99 euros al año / 5 dispositivos simultáneos y 4K.

Flixolé

La plataforma de Enrique Cerezo nos hizo gracia al comienzo. Básicamente porque parecía que la intención era más sacar rédito de la enorme videoteca de uno de los grandes productores de cine español (aunque sea más conocido por su labor al frente del Atlético de Madrid). Sin embargo, con los años ha afianzado su apuesta no solo por el cine patrio, también por el europeo y el clásico internacional.

Además, se preocupa por la calidad técnica. No solo distribuye bajo demanda, también dedica sus esfuerzos en preparar y ofrecer copias restauradas de varias de las películas que ofrecen. Sin embargo, es precisamente la ausencia de estrenos recientes lo que pone a Flixolé en un segundo plano cuando hablamos de plataformas.

Precio : 4.99 euros al mes o 49.99 al año (14 días de prueba)

: 4.99 euros al mes o 49.99 al año (14 días de prueba) Aplicaciones disponibles : Smart TV, Android/iOS; Amazon, Fire TV, Apple TV y Web

: Smart TV, Android/iOS; Amazon, Fire TV, Apple TV y Web Perfiles : No

: No Dispositivos simultáneos : 4 (sesión hasta en 5 dispositivos)

: 4 (sesión hasta en 5 dispositivos) Web

Crunchyroll

Precio : desde 5.99 euros al mes

: desde 5.99 euros al mes Aplicaciones disponibles : Web, consolas (XBOX, Playstation, Wii), Android; Apple TV; Fire Stick

: Web, consolas (XBOX, Playstation, Wii), Android; Apple TV; Fire Stick Perfiles : No

: No Dispositivos simultáneos : 2

: 2 Web

Y damos cierre con la plataforma especializada en el anime por antonomasia. Con este servicio, disponemos de un amplio catálogo de anime y manga (sí, podemos leer también) con simulcast incluido. La interfaz, por lo menos la de la web, es bastante básica pero su fuerte absoluto es ese catálogo con novedades constantes que permite estar a la última en el anime.

En resumen

netflix prime video hbo max disney+ movistar plus apple tv Precio Estándar con anuncios: 6,99 euros al mes. Estándar: 13,99 euros al mes. Premium: 19,99 euros al mes. Mensual: 4,99 euros. Anual: 49,90 euros. Básico con anuncios: 6,99 euros al mes / 69,90 euros al año. Estándar: 10,99 euros al mes / 109 euros al año. Premium: 15,99 euros al mes / 159 euros al año. HBO Max y DAZN: 44,99 euros al mes. Estándar con publicidad: 6,99 euros al mes. Estándar: 10,99 euros al mes / 109,90 euros al año. Premium: 15,99 euros al mes / 159,90 euros al año. Mensual: 9,99 euros. Anual: 99,90 euros. Mensual: 9,99 euros. perfiles Hasta 5 Hasta 6 Hasta 5 Hasta 7 Hasta 4 Sí (Familia) dispositivos simultáneos Hasta 4 Hasta 2 Hasta 4 Hasta 4 Hasta 2 Hasta 4 apps SmartTV

iOS

Android

PlayStation

Xbox

Web

AppleTV

FireTV SmartTV

iOS

Android

PlayStation

Xbox

Web

AppleTV

FireTV SmartTV

iOS

Android

PlayStation

Xbox

Web

AppleTV

SmartTV

iOS

Android

PlayStation

Xbox

Web

AppleTV

FireTV SmartTV

iOS

Android

Web

AppleTV

FireTV SmartTV

iOS

PlayStation

Web

AppleTV

FireTV PRos y contras Pros: Imprescindible si quieres estar al día de las series de las que todo el mundo habla. Contras: Una churrería que cada vez te pide más dinero por menos calidad Pros: X-Ray es ideal para los que queremos indagar más en las series y películas que miramos Contras: El buscador no distingue entre contenido de pago y el que entra en la suscripción normal Pros: Solo por tener las grandes series de HBO ya tienen ventaja en cuanto a calidad. Contras: Un catálogo bastante volátil, con series propias que desaparecen Pros: Es la casa de algunas de las mayores franquicias. También es un servicio imprescindible para los que tienen hijos pequeños. Contras: En los últimos tiempos ha habido una escalada de precio que hace que no sea una opción tan atractiva como antes. Pros: Por un módico precio no solo dispones de una plataforma OTT, también de televisión de pago en directo y deportes. Contras: La competencia les ha comido bastante terreno y han perdido relevancia tanto con los estrenos de cine como con deportes. Pros: ¿Te gusta la ciencia ficción y la televisión de prestigio? Bienvenido. Contras: Su ausencia de fondo de catálogo hace que sea bastante cara en comparación con las demás.

A lo tonto llevamos ya una década desde que empezaron a llegar las primeras plataformas y cambiaron el modo de ver la televisión para una inmensa mayoría. Curiosamente, en todo estos años las plataformas siguen teniendo una gran asignatura pendiente con todo los que son las series y películas clásicas.

A veces ni falla: es querer ver una serie de los años 70 u 80 (e incluso de los 2000) y darte de bruces con esta realidad. Por otro lado, el que las subidas constantes de precio no siempre correspondan con un catálogo que te invite a quedarte un mes más, hace que muchas veces nos tengamos que plantear si merece la pena o no seguir suscrito. Sobre todo desde que decidieron la mayoría combatir las cuentas compartidas.

Imagen de cabecera | Generada con ChatGPT

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