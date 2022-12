'Fácil' entra tan fácil como se va: una serie divertida y entrañable sobre vivir con diversidad funcional cuya ligereza juega en contra

He de reconocer que me entristecí mucho cuando vimos que, a pesar de contar con la temporada 2 asegurada, se decidió no seguir adelante con 'Arde Madrid'. Por ello esperaba con bastantes ganas la llegada de la nueva serie de Anna R. Costa, que podemos disfrutar ya en Movistar Plus+: 'Fácil'.

Compuesta por cinco episodios, nos trasladamos a la playa barcelonesa para conocer a cuatro primas (Marga, Nati, Àngels y Patri), cada una con un tipo de diversidad funcional, que viven en un piso tutelado e intentan lidiar por un lado con su "tutela", su vida con discapacidad y las normas que han de cumplir.

Una presentación precisa

Haciendo juego de palabras con el título, esta serie entra fácil. Con un tono de comedia, pero con mucha ternura, el guion nos introduce en las vicisitudes y en las dificultades de cada una de sus protagonistas para realizarse. Con poco esfuerzo, la presentación de cada personaje es precisa y logra enseguida causar simpatía.

Costa explora en esta serie cuestiones como la sexualidad, la afectividad, la discriminación y las dificultades que tienen en el día a día esta parte de la sociedad. No solo dificultades propias de sus circunstancias y sus dependencias y dificultades concretas, si no también respecto a cómo encajan en un mundo que prefiere no mirarlas o tenerlas en cuenta.

En ese sentido, diría que 'Fácil' es a veces incómoda pero realista al fin y al cabo. Es un grito tan comprometedor como festivo, celebrativo incluso, en el que la serie logra conquistar con su humor y un respeto máximo hacia lo que se está representando.

Un casting algo polémico pero ejemplar

Donde hay problemas, o por lo menos ha habido cierta polémica, es en la elección de casting. Es una serie sobre gente con diversidad funcional y tres de las cuatro protagonistas no viven con ello, que no es mayor problema (las actrices hacen un trabajo impresionante) salvo por la sensación de que el discurso de la ficción requería un poco más de diversidad en el reparto.

No es tanto cuestión de que una actriz "normativa" no pueda interpretar a alguien que no lo es. Creo que el debate en realidad tendría que ser en cuanto la oportunidad perdida de poder hacer algo diferente. Lo que no quiere decir que tengamos un mal reparto. Más bien al contrario y, de hecho, Costa se preocupa por "compensar" con los demás actores y actrices.

Natalia de Molina hace un papel espectacular como Marga, que de lejos tiene la trama más delicada (de hecho me cuesta verlo hecha con una actriz más "similar" a lo que representa) de toda la serie y lo resuelve muy bien; Anna Marchessi, por su parte, es todo un descubrimiento como Patri, al igual que Coria Castillo como Àngels. Anna Castillo, como siempre, es curioso cómo con su inexpresividad y bordería se come la pantalla.

Si bien 'Fácil' me ha gustado bastante y es divertida, tierna incluso y bastante audaz incluso, reconozco que ha entrado tan fácil, valga la redundancia, como se ha ido. No sé si es por su ligereza o porque las tramas tampoco han sido demasiado potentes por lo general, pero una vez reposada se va perdiendo poco a poco y no termina de dejar el poso que promete.