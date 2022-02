'As we see it (Nuestra mirada)': una enternecedora serie de Amazon Prime Video que conquista el corazón con sus personajes

Hay veces que uno sabe, o al menos intuye, qué se va a encontrar cuando le da a play a una serie. Y, sabiendo que ‘As we see it - Nuestra mirada’, la nueva serie de Amazon Prime Video tiene a Jason Katims (‘Friday Night Lights’, entre otros) de creador, ya podemos esperar que tendremos una buena ficción, cálida y emotiva. Y así es.

Basada en la serie israelí (que hay que reconocer que es tendencia en la ficción estadounidense) ‘On the Spectrum’, seguimos a lo largo de los ocho episodios que conforman esta primera temporada la historia de un grupo de chicos con trastorno del espectro autista que conviven en un piso tutelado.

Navegando por el espectro de la vida

No es la primera vez que la comedia televisiva se fija en las vivencias del que vive con autismo y que, además, cuenta con un reparto en el espectro. Mismamente el año pasado pudimos ver ‘Todo va a ir bien’, la simpática comedia de Josh Thomas; o incluso un poco antes ‘Little Voice’, protagonizada por Britanny O’Grady en la que tenía mucho peso el cuidado del hermano TEA.

Es quizás esta última serie la que en lo personal más me recuerda a lo que quiere proponer Jason Katims. Por lo menos en términos de en dónde radica el núcleo: en los lazos familiares y de amor que se forman, sobre todo por parte de Mandy (Sosie Bacon), la asistente de este trío de veinteañeros que sirve como punto de anclaje para el espectador.

Naturalmente, el guion incide en las dificultades y frustraciones propias de los protagonistas, además de las que se agregan al hecho de vivir con TEA. Ese vivir sobreprotegidos, el que no puedan hacer “vida normal”, o incluso el completo reto que supone salir de la zona de confort, de la burbuja donde se está cómodo.

Para ello Katims cuenta con un reparto fantástico, tanto en un lado como en el otro. Destaca sobre todos Sue Ann Pien como Violet, cuyo propósito en la vida es encontrar al amor de su vida, pero encuentra en su hermano Van (Chris Pang) su mayor obstáculo. Ambos están sensacionales y logran tener una magnífica química en pantalla, haciendo muy creíble su relación fraterna.

Por lo general ‘As we see it’ trabaja muy bien esos lazos entre sus personajes, aterrizándolos correctamente y agregando capas de sutilezas y matices. Todo esto ayuda mucho a conectar con la ficción a un nivel emocional, implicándote en las alegrías y sufrimientos de los protagonistas.

Algo tópica en las tramas

Pero si bien creo que esa es una gran virtud de la serie, no estoy demasiado convencido de que sea el caso de las tramas. No es que individualmente no funcionen, sino que al juntarlas todas se refuerza una impresión de que ‘As we see it’ es más tópica de lo que necesita en su ansia por ser emotiva.

Afortunadamente creo que, a pesar de plantar estas tramas, Katims es consciente de que hay que dejarlas creer orgánicamente sin forzarlas y evitar hacer como su colega y sus bombas emocionales. A veces le sale mejor y otras no tanto.

En definitiva, ‘Nuestra mirada’ hace que te enamores de sus personajes y, con eso logrado, ya está la mayor parte del trabajo hecho. Una serie que, además de moverse muy bien entre la comedia y el drama, está llena de corazón. Procura alguna que otra risa y momentos enternecedores y emotivos. Un pequeño lugar feliz.