"Si quieres gente con discapacidad intelectual, se puede hacer, pero tiene que ser otro proyecto": la creadora de 'Fácil' justifica el polémico casting de su serie

El pasado jueves, Movistar Plus+ estrenó 'Fácil', una serie de cinco episodios que nos llevaba a la vida de cuatro primas que tienen una discapacidad intelectual y comparten un piso tutelado en Barcelona. Basado en el libro 'Lectura fácil' de Cristina Morales, pronto llamó la atención su reparto principal.

Y es que la serie, creada por Anna R. Costa ('Arde Madrid'), contaba con Natalia de Molina ('Espejo espejo'), Anna Castillo ('El olivo'), Coria Castillo y Anna Marchessi. De las cuatro, solo la última vive con diversidad funcional, algo que ha provocado cierta controversia al ser una ficción sobre cómo vive una parte de la población.

«Tuvimos que ajustar el porcentaje de que hubiese una actriz con discapacidad, que no podía ser intelectual porque entonces la producción tiene que ser otra a nivel de tiempos y de dinero,» explicaría Anna R. Costa en una entrevista concedida a Vertele. En ella, la creadora de 'Fácil' justifica la elección para preservar su visión artística.

"Sabía que con discapacidad intelectual era imposible"

Según relata, antes de la producción tuvo que ver si su historia iba a tener que condicionarse por tener un reparto con personas con discapacidad:

«No, sabía que con discapacidad intelectual era imposible. No porque lo dijese yo, sino porque me lo habían dicho asesores. Si quieres gente con discapacidad intelectual, se puede hacer, pero tiene que ser otro proyecto. Que tú les cuentes la situación y ellos lo digan a su manera. Y esa no es mi naturaleza como artista. Quería que se dijese eso que yo quería decir. Optamos como solución que hubiese una persona con discapacidad física, otra que se acercase muchísimo, y dos que fuesen actrices que pudiesen interpretar una discapacidad. Esa fue la apuesta. Y luego, que en el entorno hubiera personas con discapacidad real.»

Ya os hablaré de 'Fácil' (spoiler: me ha gustado) pero reconozco que personalmente al principio me chirriaba la elección de reparto, sobre todo porque el propósito de la serie es celebrar de algún modo la vida con diversidad funcional y, a la vez, tocar temas serios sobre ellos.

En este sentido, la verdad es que sí que veo muy complicado hacer tramas tan delicadas como el de la sexualidad de Marga (Natalia de Molina) con una actriz que tenga el grado de discapacidad del personaje que representa.

Ojo, que el reparto elegido está estupendo. Sin embargo, no dejo de pensar en que sí que se podría haber optado por actores que tengan un trastorno del espectro autista o algo similar que permitiese trabajar bien sin comprometer la "naturaleza" de proyecto. Mismamente este año hemos tenido un gran ejemplo con 'As We See It' en Amazon Prime Video.