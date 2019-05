Paco León anuncia que 'Arde Madrid' no tendrá segunda temporada por "cuestiones personales y profesionales"

Paco León ha anunciado a través de su cuenta de twitter que 'Arde Madrid' finalmente no tendrá segunda temporada. Movistar+ había anunciado su renovación el pasado mes de noviembre tras la buena acogida por parte del público de su primera y a la postre única temporada.

León, co-creador junto a Anna R. Costa, director de todos los episodios y uno de los protagonistas de la serie, ha destacado que tras valorar una serie de "cuestiones personales y profesionales" se ha optado por no seguir adelante con la segunda entrega. El actor también ha destacado que 'Arde Madrid' se quedará en miniserie tal y como estaba previsto inicialmente.

No ha sido una decisión fácil

Esto no ha sido nada fácil, pero valorando cuestiones personales y profesionales, los creadores de @ArdeMadrid hemos decidido NO hacer segunda temporada. Nuestro agradecimiento inmenso a @movistarplus por estar ahí apoyando el proyecto y por entender y respetar nuestra decisión. — paco leon (@pacoleonbarrios) May 3, 2019

Movistar+ no ha tardado en dar todo su apoyo a León y Costa, no sin antes puntualizar que la serie no sigue adelante por motivos a la cadena, aunque aclarando: "A Paco y Anna solo podemos apoyarlos en su decisión, porque rara vez se equivocan. Os queremos.". Todo indica que se ha llegado a un acuerdo de forma amistosa.

Recordemos que la primera consiguió que más de 1,2 millones de espectadores vieran algún episodio de la primera temporada durante los cuatro primeros días que estuvo disponible. No sabemos cuánto creció después esa cifra, pero muy claro han debido tenerlo León y Costa para que en Movistar+ aceptasen quedarse sin ella.