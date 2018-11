"Durante mucho tiempo nos hemos avergonzado del flamenco o la copla porque estaban vinculados al franquismo". Paco León

Paco León y Anna R. Costa escriben y dirigen juntos 'Arde Madrid', una serie ambientada en la España franquista que sigue los pasos de la actriz Ava Gardner que entre los 50 y 60 vivió en una lujosa casa de Madrid. Es el pretexto perfecto para hacer una crónica de la época, mostrar la apertura ideológica y sexual de la cultura española y homenajear al propio cine.

El pasado Festival de San Sebastián se presentó la serie y pudimos hablar sobre sus creadores acerca del humor, las estrellas de cine o la necesidad de una voz femenina en una historia como esta.

Anna R. Costa, Debi Mazar y Paco Leon en el Festival de San Sebastián

Es muy interesante el tratamiento que hacéis del humor, es muy negro y tocáis temas muy delicados como la mujer, el franquismo o los gitanos, que ahora está muy de actualidad. ¿Habéis tenido cuidado para no crear conflicto?

Paco León: No lo hemos pensado para no generar conflicto, para nosotros la comedia es una mirada inevitable, que no se busca y siempre está ahí. Queríamos contar una historia con el mayor realismo posible y ser fieles a los personajes, la época, la sexualidad femenina, los clanes gitanos… Vivimos en un momento de extrema corrección política y salen ofendidos por todos lados, pero nuestro objetivo siempre es muy respetuoso.

Anna R. Costa: La comedia es tragedia más tiempo y han pasado ya muchos años como para poder hacer comedia del tema. Creo que es el tono adecuado para tratar estos temas porque hay mucha sinceridad y nunca se busca pinchar a nadie.

¿Por qué las nuevas generaciones de cineastas admiran el folclore?

PL: Durante mucho tiempo nos hemos avergonzado, con razón, de todos los símbolos nacionales porque están vinculados con el régimen. Como decía Ana, ya ha pasado mucho tiempo y ahora hemos sabido entender que era algo muy valioso y que, por encima de todo, el flamenco o la copla son grandes manifestaciones artísticas.

ARC: Sí, las propias folclóricas reconocen que la copla era el ámbito más limpio y que por ello se lo apropió el franquismo, ellas fueron víctimas y banderas de aquello porque las utilizaron. Ya ha pasado el tiempo suficiente como para que la gente lo identifique como cultura.

¿Por qué creéis que el cine clásico despierta tanto interés y ha generado tantos mitos? ¿Pensáis que las estrellas actuales tendrán historias tan maravillosas que contar en el futuro?

PL: Ava Gadner era un ser libérrimo, bellísimo y salvaje y por ello su figura en la España de los 60 despierta tanto interés. Con toda la corrección política de hoy no me quiero imaginar cómo nos criticarían si hiciésemos lo que hacía Gardner.

ARC: De todas formas, a lo largo de la investigación sobre ella, nos dimos cuenta de ser una borracha o una mujer que se acostaba con todo el que quería es algo lícito en nuestra sociedad actual. En su momento fue una mujer muy particular, valiente y honesta consigo misma porque lo normal era tener la vida dirigida y todas sus compañeras eran marionetas de los estudios de cine y sus maridos, en cambio Ava Gardner tuvo un par de ovarios para hacer en cada momento lo que ella quiso y es algo que queríamos destacar en la serie.

A la hora de escribir el guión ¿fue muy importante tu punto de vista femenino para evitar caer en ciertos clichés con el humor?

ARC: Sí [risas]. Y por lo que dices. Nuestro camino en el guión ha sido duro, hay cosas que se quieren resaltar y es fácil caer en lo panfletario, hemos trabajado mucho para que no pasase eso.

PL: Sí y no, me niego a pensar que sólo las mujeres pueden hablar de mujeres. Las cosas que yo hago siempre tienen presencia de la mujer, busco personajes complejos, al igual que una mujer puede también hablar de un hombre y la masculinidad con mucha verdad.

ARC: Claro, y además los grandes personajes femeninos de la literatura universal los han escrito hombres y lo importante es que se escriban positivamente. Anna Karenina está escrito por Tolstoi de forma impresionante, pero luego en casa él era un machista.

¿En qué os habéis inspirado para el diseño de producción?

PL: Tuvimos principalmente referentes cinematográficos de la época, La tía Tula de Berlanga y cineastas italianos. En el ritmo había cosas de Woody Allen, Billy Wilder... en la mezcla de thriller y comedia. Cuando filmábamos las fiestas buscábamos la verdad y nos inspiramos en fotos que encontrábamos en ABC, hay celebraciones como el bautizo de Antonio Flores que ni Fitzgerald o Gatsby.