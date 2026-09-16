Tom Cruise (64 años): “Vivo en los platós de cine. Y por todo el mundo. Soy un ciudadano del mundo, un ciudadano de la humanidad”

Tom Cruise no suele hacer entrevistas largas. Ni siquiera junkets. Desde que salió de su exilio, tras el bajón de popularidad del sofá de Oprah, ha procurado mantenerse en un segundo plano en las entrevistas, dando solo unas pocas en momentos muy concretos. Este es uno de ellos, por suerte: el periodista Zach Baron ha podido entrevistarle largo y tendido para GQ, donde ha hablado sobre sus ganas de vivir y su visión del cine además de, por supuesto, promocionar 'Digger'. A ver si no para qué va a abrirse en canal.

Digger que la quiero

A lo largo de la entrevista, Cruise hace un repaso espiritual a su carrera, empezando con sus primeros momentos: "No fui a la escuela de cine y, de repente, tengo 18 años y mi sueño de hacer películas se está haciendo realidad. Y supongo, con el tiempo, que tenía mi plan secreto, porque lo supe desde muy pequeño: no le digas a la gente que tienes sueños". Es más: el actor insiste en ello, con pepitas de oro como "Siempre hay un sueño más grande en el horizonte" o "Creo que una persona sin sueños ha decidido no vivir".

También deja claro que su vida es el cine. Es más: que un martes normal, cuando no está rodando, está preparando su siguiente proyecto, disfrutando de volver, por ejemplo, a rodar en los estudios Pinewood, donde ya hizo 'Legend' o 'Entrevista con el vampiro': "Fue maravilloso. Me encanta. Es mi hogar. Para mí, el hogar está en un plató de cine. La gente me pregunta: '¿Dónde vives?', y yo les respondo: 'En los platós de cine. Y por todo el mundo. Soy un ciudadano del mundo, un ciudadano de la humanidad'", afirma.

Soy de los que se lo juegan todo. No sé qué decir. La vida… voy a por ella. Ella viene a por mí y yo voy a por ella. No soy de los que se quedan a medias. Simplemente no lo soy. Y nunca quiero decir: "Ya has alcanzado la cima". Siempre hay un nuevo sueño.

Además, el actor aprovecha para tirar de humildad, afirmando que no se considera la última gran estrella de Hollywood ni mucho menos: "Hay actores con mucho talento. Brad Pitt es un gran actor, una gran estrella con un gran carisma. Y hay muchos, muchos, muchísimos más". Es más, afirma que sus películas, cuando triunfan, dista mucho de ser solo por él: "He estado en salas donde la gente dice: 'Sales en la película. Va a tener éxito'. Y yo les digo: 'Ni se te ocurra pensar eso'. Y alguien responde: 'Bueno, es tu película'. Y yo digo: 'No, no, no. Es nuestra película, tío. No es mía. Es nuestra'. Y quiero que sea una experiencia que todos recordemos y que sea lo mejor posible". Vamos, que por mucho que lo niegue, sigue siendo la última gran estrella de Hollywood, tan marciana e increíble como deben ser.

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