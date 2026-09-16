'Black Clover', 'The Apothecary Diaries' y mucho más. Crunchyroll calienta motores y desvela más de 30 animes que llegan a la plataforma este mismo otoño

Ya estamos en tiempo de descuento para la temporada de anime de otoño, que arranca en apenas un par de semanitas y algunos de los animes más esperados del año nos llegan este trimestre. Como cada temporada, Crunchyroll es de lejos la plataforma de streaming que más animes licencia cada nueva temporada, y ya ha empezado a desvelar sus series estrella para los próximos meses.
Venimos cargaditos
Uno de los regresos más esperados del otoño es 'Black Clover', que inicia una nueva etapa con su segunda temporada y ya viene pisando fuerte. Hace meses se pudieron ver los primeros capítulos en varios eventos de Estados Unidos y las primeras reacciones nos dejaron con los dientes largos, así que el regreso de Asta después de cinco años es un fichaje de oro por parte de Crunchyroll.
También regresa Maomao con la tercera temporada de 'Los diarios de la boticaria', el anime futbolero de 'Aoashi' con su segunda temporada y lo nuevo de 'Sasaki and Peeps'. Pero en cuanto a series nuevas tenemos varios estrenos bien potentes: el drama de 'Firefly Wedding', el remake de 'Magic Knight Rayearth', romances, isekais y bastante acción.
Por aquí va la lista completa que Crunchyroll ha desvelado hasta el momento, aunque no nos sorprenda si también hay algún bombazo de última hora (como quizás el fichaje de 'Dragon Ball Super: Beerus'):
Nuevos estrenos
- #I'm Looking For a Zombie
- A Tale of the Secret Saint
- Even Though I'm a Super Timid Noble Girl, I Accepted the Bet From My Cunning Fiancé
- DARK MACHINE THE ANIMATION
- Dreamland
- Firefly Wedding
- FX Fighter Kurumi-chan
- Hello, I am a Witch and my Crush Wants me to Make a Love Potion!
- Magic Knight Rayearth
- Magical Explorer
- Overgeared
- Paw & Palaces
- PSYREN
- Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship!
- Romelia War Chronicle
- So What's Wrong with Getting Reborn as a Goblin?
- The Laid-Off Cheat-Granting Mage Enjoys a Second Lease on Life
- The Vermilion Mask
- The World's Strongest Witch
- Uncle's Obsession with Cute Things
- VERTEX FORCE
Series que regresan con nuevas temporadas
- A Returner's Magic Should Be Special - Temporada 2
- A Wild Last Boss Appeared! - Temporada2
- Ace of the Diamond act II - Temporada 2- Parte 2
- Aoashi - Temporada 2
- As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World - Temporada 3
- Black Clover - Temporada 2
- Chitose Is in the Ramune Bottle - Parte 2
- HOTEL INHUMANS - Temporada 2
- Sasaki and Peeps - Temporada 2
- Los diarios de la boticaria - Temporada 3
- The Detective is Already Dead - Temporada 2
- The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World II
- The Prince of Tennis II U-17 WORLD CUP: Final Member Selection Match
Animes que continúan desde verano
- Please Excuse My Younger Brothers
- Red River
- Star Detective Precure!
- The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System
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