'Harry Potter': todas las películas de la saga ordenadas de peor a mejor

El universo Harry Potter ha sido uno de los más rentables para Warner en lo que llevamos de siglo XXI. El siguiente paso es una nueva versión televisiva de las novelas de J.K. Rowling, pero lo que ya tenemos disponibles son todas las películas de una franquicia multimillonaria.

A continuación vamos a ordenar de peor a mejor todas las películas del universo Harry Potter; también tenéis otra lista con la mejor forma para verlas en orden. Este otro orden lo he realizado según mi criterio, que he sido seguidor de la saga desde el estreno de la primera película en 2001 y también lector de la obra literaria original.

Antes de entrar en materia quizá os interese echar un ojo a nuestra selección de mejores películas de ciencia ficción o fantasía, las mejores películas de acción o una selección del cine de aventuras más destacable de la historia. Sin más que añadir, centrémonos en el universo de Harry Potter.

11. 'Harry Potter y la orden del Fénix' ('Harry Potter and the Order of the Phoenix', 2007)

Dirección: David Yates. Reparto: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Imelda Staunton, Gary Oldman, Michael Gambon, Matthew Lewis, Alan Rickman, Tom Felton, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane...

La mayor decepción que he tenido con el universo de Harry Potter. Ya la novela me dejó algo frío, evidenciando cierta tendencia de Rowling al relleno innecesario, pero es que la adaptación ni siquiera supo sacar todo el partido al genialmente irritante personaje bien interpretado por Imelda Staunton. Además, la llegada de David Yates a la franquicia no invitaba a tener mucha esperanza en lo que podría aportar en el futuro. Acabó demostrándonos que no era así, pero aquí no se muestra del todo a gusto. Se agradece el cambio de localización, se juegan con conceptos interesantes y el tramo final está cerca de tener la fuerza deseada, pero también es la vez que una aventura de Harry Potter ha estado más cerca de ser aburrida.

Crítica de 'Harry Potter y la orden del Fénix' | Puedes verla en HBO Max

10. 'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore' ('Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore', 2022)

Dirección: David Yates. Reparto: Mads Mikkelsen, Jude Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Jessica Williams, Jeremy Azis, Fiona Glascott, Callum Turner, Victoria Yeates, Poppy Corby-Tuech

Una secuela que agradece el regreso de David Yates como guionista para dar algo más de consistencia a la historia. Por desgracia, acaba resultando un tanto insípida, como si fuera un campo de pruebas para ver qué funciona y qué no de cara al futuro de la saga. Y Mads Mikkelsen no logra mejor al Grindelwald de Johnny Depp, aunque más grave es la paupérrima utilización que se hace aquí de Katherine Waterston. Con todo, no llega a hacerse pesada, pero tampoco es que deje con ganas de más.

Crítica de 'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore' | Puedes verla en HBO Max

9. 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' ('Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald', 2018)

Dirección: David Yates. Reparto: Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Johnny Depp, Zöe Kravitz, Ezra Miller, Alison Sudol, Callum Turner, Dan Fogler, Claudia Kim, Ólafur Darri Ólafsson, Kevin Guthrie, Derek Riddell...

Una secuela mucho más ambiciosa y que abraza la oscuridad sin complejos -ahí el mayor protagonismo de Johnny Depp funciona muy bien y además el actor se aleja de sus tics más manoseados-. Introduce ideas muy jugosas en la saga y nos regala un buen puñado de escenas inolvidables para todo amante del universo de Harry Potter, pero cae en un error muy importante: quiere meter demasiadas cosas en poco tiempo y todo queda un poco desatendido. Da la sensación de que Rowling quiere preparar tantas cosas aquí que gana enteros la sensación de que la película sea un preámbulo que nunca te satisface del todo. Y es una pena, porque centrándose un poco más -sobre todo a nivel de personajes, donde en todo momento te están dejando con la miel en los labios de lo que parece pero nunca se concreta- y ampliando algo el metraje no resultaría tan evidente.

Crítica de 'Animales secretos: Los crímenes de Grindelwald' | Puedes verla en HBO Max

8. 'Harry Potter y la cámara secreta' ('Harry Potter and the Chamber of Secrets', 2002)

Dirección: Chris Columbus. Reparto: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Kenneth Branagh, Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman, Julie Walters, Mark Williams, Robbie Coltrane, Tom Felton, Bonnie Wright, Jason Isaacs...

El universo del mago creado por J.K. Rowling necesitaba un cambio en una segunda entrega que necesitaba ir progresando y marcar lo que estaba por llegar, Chris Columbus sabe manejar bastante bien los aspectos más ligeros, desde la introducción de Dobby hasta la llegada de Gilderoy Lockhart, el egomaníaco profesor contra las artes oscuras interpretado a la perfección por Kenneth Branagh. Por el contrario, la presencia de una trama más cargada es algo que no lleva con tanto acierto, extendiendo demasiado su metraje sin tener la excusa de servir como presentación, algo que sí funcionaba en la primera entrega para justificar el querer intentar meter todo lo del libro en la película. Además, el primer intento de añadir un factor más oscuro no termina de cuajar, quedándose un poco a mitad de camino.

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7. 'Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 1' ('Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I', 2010)

Dirección: David Yates. Reparto: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Bill Nighy, Helena Bonham Carter, Rhys Ifans, Michael Gambon, Jason Isaacs, Brendan Gleeson, David Thewlis, James Phelps...

Una muy grata sorpresa pese a su baja ubicación en la lista. Seamos claros, Rowling se extendió demasiado en la novela final y había una buena cantidad de páginas que sonaban a puro relleno. Esta película tiene que lidiar sobre todo con ello, funcionando además como película sin final por esa moda de Hollywood de dividir las últimas aventuras en dos para exprimirlas a fondo en taquilla. Sin embargo, funcionó sorprendentemente bien teniendo en cuenta el material del que partía. Supo cómo ir elevando la oscuridad de cara al gran final, explorar las tensiones entre los tres protagonistas e ir aclarando más elementos de la mitología de la saga sin por ello resultar nunca pesada. La falta de auténtico y mejor contenido sigue condenándola en parte, pero mucho menos que al libro.

Crítica de 'Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte 1' | Puedes verla en HBO Max

6. 'Harry Potter y el misterio del príncipe' ('Harry Potter and the Half-Blood Prince', 2009)

Dirección: David Yates. Reparto: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Michael Gambon, Jim Broadbent, Alan Rickman, Tom Felton, Maggie Smith, Robbie Coltrane, Bonnie Wright, Jessie Cave, Helena Bonham Carter, Evanna Lynch...

Todo el mundo tiene sus preferidos, pero en mi caso ningún personaje de la saga Harry Potter se acerca tan siquiera a hacer sombra a Severus Snape. Ya era un personaje maravilloso en las novelas y en las películas, Alan Rickman lo borda. Aquí su personaje gana importancia en una saga que no es la más oscura de la saga, pero sí crea un clima de intranquilidad bastante inspirado hasta llegar a su poderoso desenlace. También se ve beneficiada de un Yates más suelto tras las cámaras y de un Daniel Radcliffe que quizá ofreció su mejor interpretación de la saga en esta entrega, algo que también se puede decir de Tom Felton. A cambio a la película le falta algo más de fondo a la historia que nos cuenta, sobre todo a ese misterio del título que no se llega a obviar, pero se pasa de puntillas por él como algo necesario pero a lo que no se va a prestar demasiada atención.

Crítica de 'Harry Potter y el misterio del príncipe' | Puedes verla en HBO Max

5. 'Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2' ('Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II', 2011)

Dirección: David Yates. Reparto: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Michael Gambon, Jason Isaacs, Maggie Smith, David Thewlis, Julie Walters, Robbie Coltrane, Gary Oldman...

El gran colofón, la cinta en la que la oscuridad alcanzó su punto de mayor esplendor de cara al ansiado enfrentamiento entre Harry y Voldemort. Al respecto la película funciona muy satisfactoriamente y sabe cómo elevar la tensión para dar una conclusión a la altura a una de las franquicias más importantes de la historia del cine, pero no está exenta de ciertos peros. Por lo pronto, el temido apelotonamiento de otros personajes ya maltratados en el original literario y que aquí llegan a dar la sensación de estar porque simplemente hace falta. Eso desluce en parte la épica que tanto ansía Yates y que la película consigue en no pocos momentos. El un tanto insípido epílogo tampoco ayuda demasiado, pero bueno, es una concesión razonable.

Crítica de 'Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte II' | Puedes verla en HBO Max

4. 'Harry Potter y la piedra filosofal' ('Harry Potter and the Sorcerer's Stone', 2001)

Dirección: Chris Columbus. Reparto: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman, Richard Griffiths, Tom Felton, Ian Hart, John Hurt, Harry Melling, John Cleese...

El inicio de todo, una película que quizá quiere ser demasiado fiel a la novela, pero en este caso todo encaja bastante bien, empezando por una presentación muy extensa que podría haberse vuelto en su contra. Aquí Columbus supo dar con el tono adecuado para explorar el potencial de la saga con la cinta de corte más infantil de toda la franquicia, pero es que es lo que pide a gritos una aventura de iniciación. El gran y muy bien elegido reparto también ayuda mucho a que prácticamente todo funcione como un tiro y que algunos detalles visuales mejorables no ensombrezcan su capacidad para fascinar al público de todas las edades. Tampoco me olvido de la ya mítica música compuesta por John Williams y de tantos otros detalles que siguen completamente vigentes más de 20 años después de su estreno.

Crítica de 'Harry Potter y la piedra filosofal' | Puedes verla en HBO Max

3. 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' ('Fantastic Beasts and Where to Find Them', 2016)

Dirección: David Yates. Reparto: Eddie Redmayne, Dan Fogler, Katherine Waterston, Alison Sudol, Colin Farrell, Carmen Ejogo, Ezra Miller, Samantha Morton, Ron Perlman, Jon Voight, Ronan Raftery, Josh Cowdery, Jenn Murray...

Podría haberse convertido en una mera operación de Warner para exprimir más el universo de Harry Potter con muy poco que aportar, pero lo cierto es que supo aprovechar la esencia que conquistó a millones de personajes para crear su propio universo, algo más encaminado al público adulto pero sin descuidar nunca al resto del público. Dejando a un lado el deslumbrante despliegue técnico, que se aprovecha sobre todo para convertir a Nueva York en un escenario mágico sin nada que rivalizar con Reino Unido, lo que sobresale es la solvencia que fue ganando David Yates tras las cámaras, más depurada que nunca aquí, y un encantador carrusel de personajes donde solamente la peculiar interpretación de Eddie Redmayne puede quedar un poco fuera de lugar.

Crítica de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' | Puedes verla en HBO Max

2. 'Harry Potter y el cáliz de fuego' ('Harry Potter and the Goblet of Fire', 2005)

Dirección: Mike Newell. Reparto: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Michael Gambon, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Tom Felton, Miranda Richardson, Brendan Gleeson, Gary Oldman, Maggie Smith, Jason Isaacs...

Las hormonas alteran la sangre de los estudiantes de Hogwarts en una adaptación en la que ya se metió bastante mano al original literario, pero se hizo con bastante acierto. Eso sí, la película está marcada por dos cosas en concreto: el torneo en el que Harry acaba formando parte de forma imprevista y el gran duelo final. Solamente por eso ya merecería mucho la pena verla. Además, la película permite que el trío protagonista evolucione en paralelo a la llegada de nuevos estudiantes. Es verdad que por ejemplo el cambio de Hermione no es tan impactante como debería, pero aún así funciona bien y Mike Newell tras las cámaras sabe llevar el relato a su terreno y darnos un gran pasatiempo con un puñado de escenas inolvidables.

Crítica de 'Harry Potter y el cáliz de fuego' | Puedes verla en HBO Max

1. 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban' ('Harry Potter and the Prisoner of Azkaban', 2004)

Dirección: Alfonso Cuarón. Reparto: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, David Thewlis, Michael Gambon, Robbie Coltrane, Alan Rickman, Gary Oldman, Tom Felton, Timothy Spall, Emma Thompson, Maggie Smith, Pam Ferris...

Recuerdo salir algo decepcionado del visionado de la tercera entrega, ya que el libro que adaptaba era mi preferido de la saga y sigue siéndolo- y me dejó con la sensación de no cuidar del todo algunos pequeños detalles. La lacra con la que todo fan carga a veces y de la que ha de desprenderse para saber valorar mejor una adaptación estupenda que dio un giro muy necesario a la franquicia alejándola de forma definitiva del toque más infantil propio de Columbus. La introducción de los dementores ya es un aspecto fascinante, pero también la relación que se establece entre Lupin y Harry, la evolución en el sentido general de todos los alumnos, la llegada de Sirius Black quien no resulta es quién parecía en un principio. Todo va orientado a dar a la saga de un fondo más oscuro contando para ello con un Alfonso Cuarón muy implicado para exprimir a fondo el material de origen.

Crítica de 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban' | Puedes verla en HBO Max

Ahora os toca pronunciaros a vosotros, ¿estás de acuerdo con nuestra lista de las mejores películas del universo Harry Potter o cambiaríais alguna de posición?

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