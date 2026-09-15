Apple TV ha arrasado con la competencia en los Emmy. Solo es otro síntoma de ser la mejor plataforma de streaming de la actualidad

Cuando las streaming wars parecían estar en su punto álgido y con solo dos o tres contendientes de la talla de Netflix, HBO y Disney+ luchando por el dominio absoluto del consumo doméstico, era casi imposible llegar a imaginar que la minúscula —en fondo de armario, que no en potencia económica— Apple TV sería capaz de plantar batalla a sus feroces competidoras.

Rompiendo moldes

Ahora, en pleno 2026, y tras un aumento exponencial de su éxito, sobre todo en términos de crítica y reconocimiento, la de Cupertino no se ha conformado con coronarse como la plataforma más galardonada del año en los Premios Emmy, sino que también se ha alzado como el hogar de la comedia debutante que ha levantado más estatuillas en la historia de los prestigiosos premios.

Esta no ha sido otra que 'La maldición de Widow's Bay', la extraordinaria comedia de terror creada por Kate Dippold, que cerró la noche con 14 galardones que se traducen en varios hitos: el mencionado de la comedia debutante más exitosa de la historia de los Emmy, el de el mayor número de victorias para una serie de comedia en una sola temporada y el del mayor número de premios de interpretación para una serie de en 2026.

Por supuesto, no solo de esta joya ha vivido el servicio de la manzana, porque Apple TV ha arrasado con 29 victorias que han llegado de la mano de producciones de la talla de 'Pluribus', 'Slow Horses' o 'Margo tiene problemas de dinero'. Que la genialérrima 'Sugar' no haya estado siquiera entre las nominadas no tiene ningún tipo de sentido, pero eso lo dejaremos para otro momento.

Matt Cherniss, director de programación de Apple TV, ha celebrado así todos estos triunfos.

Alcanzar hitos como este es algo muy especial para todos nosotros en Apple, pero lo que lo hace verdaderamente significativo es lo que representa: los extraordinarios narradores con los que tenemos el privilegio de trabajar. No hay nada como el poder de una gran historia para despertar nuestra imaginación, sorprendernos y recordarnos lo que nos conecta. 'La maldición de Widow's Bay', 'Pluribus' y 'Slow Horses' han hecho exactamente eso. Enhorabuena a todos los artistas galardonados y gracias a la Academia de Televisión.

No obstante, lo verdaderamente importante de todo esto es que, tras cerrar una madrugada para el recuerdo, Apple TV se ha consagrado finalmente como una firme candidata para portar con orgullo el antiguo slogan de "It's not TV, it's HBO", revelándose como el hogar de las mejores producciones catódicas que se están realizando actualmente y como la mejor streamer de la actualidad. Y es que, en esta vida, no todo es volumen.

Con uno de los catálogos más reducidos de las principales plataformas, Apple TV está destacando por encima de la media con una fórmula muy clara: no temer el riesgo creativo ni las grandes inversiones, dar voz y libertad a los autores y asegurar una calidad técnica y narrativa por encima de la media. Desde luego, que su negocio principal no sea la producción de cine y series ayuda a liberar tensiones y a brillar entre la feroz competencia.

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026