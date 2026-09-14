Es sencillamente una de las películas de Netflix más entretenidas del año: 'Gracias, equipo' se ríe de la cultura laboral más tóxica

El cine español forma parte fundamental de la apuesta de Netflix por hacer películas de producción propia. Eso ha servido para darnos grandes alegrías como '7 años', 'Klaus', 'Bajocero' o 'Fe de etarras', por mencionar solamente unos pocos ejemplos -que lo siento mucho, pero 'La sociedad de la nieve' está claramente por debajo de todas ellas-.

Obviamente, no todas las películas españolas de Netflix están al mismo nivel, pero la buena noticia es que este viernes 11 de septiembre de 2026 se estrena en la plataforma una que sí merece bastante la pena. Me refiero a 'Gracias, equipo', una comedia dirigida por Diego Núñez Irigoyen que explora la competitividad que surge en un retiro empresarial cuando los empleados descubren que pronto habrá una importante ola de despidos.

Sencilla, directa y efectiva

Algo que hay que tener claro en todo momento con 'Gracias, equipo' es que se trata de una película que busca ser entretenida por encima de todo, lo cual lleva a que el guion de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, más conocidos hasta ahora por su trabajo en series como 'Fariña' o 'Reyes de la noche' -todavía duele la decisión de Movistar Plus de cancelarla cuando ya había anunciado su renovación por una segunda tanda de episodios-, sacrifique cualquier posibilidad de ser realmente incisivo en el tema que abordan.

Eso podría haber sido el caldo de cultivo perfecto para otras de esas comedias españolas de los últimos años, donde eso se utiliza como excusa para esforzarse al mínimo en todos los aspectos y darnos algo que en el mejor de los casos empieza más o menos bien y luego va hundiéndose hasta que uno está deseando que aparezcan los títulos de créditos finales. Por suerte, ese no es el caso de 'Gracias, equipo'.

Aquí la ligereza se usa para que una amplía galería de personajes ofrezcan diferentes rostros de los arquetipos que hay de ciertos trabajadores. Obviamente, desde un punto de exageración para potenciar su componente cómico, estando detrás de las cámaras Irigoyen, codirector de la excelente primera temporada de 'División Palermo', para dar orden a todo y que 'Gracias, equipo' no se convierta en simple caos al servicio de gracias puntuales.

Es ahí donde 'Gracias, equipo' ofrece una visión (ligeramente) crítica de estos retiros empresariales y del frágil compañerismo cuando ves amenazada tu sustento. La película sí que va llevando todo poco a poco a más de una forma que encaja con lo visto hasta entonces, sin traicionar por el camino la personalidad de ninguno de sus protagonistas. Es cierto que nunca llega a ser hilarante, pero sí que se ve con interés y te arranca más de una sonrisa.

Por supuesto que tener actores de talento demostrado ayuda a ello, pero es Alexandra Jiménez quien vuelve a demostrar que es una actriz única para liderar comedias en los que también hay un toque dramático más o menos pronunciado. Quizá le falta un gran taquillazo -y un verdadero peliculón- por esa vía, pero títulos como 'Embarazados', 'Buscando a Coque', 'Menudas piezas' o la que ahora nos ocupa demuestran que es todo un seguro de vida para evitar que el trazo grueso desequilibre de forma insalvable este tipo de obras.

Al final sí que toca acaba siendo un poco más previsible para dar una solución a todo lo expuesto hasta entonces, pero por el camino hemos pasado un buen rato, nos hemos echado unas risas y hasta les hemos cogido un poco de cariño a algunos personajes. Ojalá hubiese tenido un poco más de mala leche, pero lo que ofrece es más que suficiente para que su visionado haya merecido la pena.

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