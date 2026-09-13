'Prácticamente magia 2' es oficialmente mucho mejor que la primera película. El público dicta sentencia sobre la secuela con Sandra Bullock y Nicole Kidman

El gran estreno de esta semana en cines es 'Prácticamente magia 2', una tardía secuela de la película de fantasía de 1998 protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman. Lo cierto es que la primera entrega fue un fracaso en taquilla, pero acabó convirtiéndose en una película de culto y Warner se ha animado a hacer una continuación que ahora el público considera mucho mejor que su predecesora.

Esa es la conclusión oficial que uno saca del hecho de que 'Prácticamente magia 2' haya conseguido una valoración B+ en Cinemascore. No es que sea un dato impresionante -hay hasta tres valoraciones mejores que podría haber logrado-, pero es que 'Prácticamente magia' se tuvo que conformar con una B- en 1998.

Más detalles a tener en cuenta

Sin embargo, hay un detalle importante para relativizar un poco el hecho de que haya sido considerada mucho mejor, ya que 'Prácticamente magia' llegó a los cines sin ninguna referencia real para el público, mientras que es lógico esperar que gran parte del público que ha tenido la segunda entrega son fans de la primera entrega, lo que ayuda a inflar la nota.

Por su parte, la crítica también la sitúa por encima, pero se trata de una victoria pírrica a la que tampoco conviene dar mayor importancia. ¿El motivo? 'Prácticamente magia 2' se tiene que conformar con un escaso 39% de valoraciones positivas por parte de la prensa especializada en Rotten Tomatoes, pero es que la primera parte apenas tiene un 31%.

Lo que no está del todo claro es cómo afectará esto al recorrido comercial de 'Prácticamente magia 2', pues su presupuesto de 75 millones de dólares obliga a una recaudación bastante elevada si Warner quiere recuperar su inversión, y pese a que va a ser la película número 1 en taquilla este fin de semana en Estados Unidos, no va a conseguir unos datos realmente estelares.

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