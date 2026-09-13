HOY SE HABLA DE
Me está gustando la temporada 4 de 'Ted Lasso', pero me duele ver cómo están llevando la evolución de Rebecca y Keeley

Me está gustando la temporada 4 de 'Ted Lasso', pero me duele ver cómo están llevando la evolución de Rebecca y Keeley

A pesar de sus virtudes, el regreso de la serie de Apple TV no termina de acertar con los personajes femeninos

1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
'Ted Lasso'
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
Linkedin instagram
1479 publicaciones de Belén Prieto

'Ted Lasso' fue una serie indispensable durante los momentos más difíciles de la pandemia. Se ganó el cariño del público gracias a una combinación perfecta de personajes entrañables, un optimismo desbordante y una gran sensibilidad que servía de antídoto contra cualquier cosa que ocurriera en el mundo real

Sin embargo, ese brillo original comenzó a apagarse poco a poco hasta caer en un deterioro narrativo evidente hacia el final de la tercera entrega -que, por cierto, se perfilaba como el cierre definitivo de la historia-. Pero después de varios años de ausencia, la cuarta temporada me ha devuelto la confianza en la serie, aunque sí que cambiaría el enfoque de una cosa en concreto: sus personajes femeninos.

Mejor no marcarse en propia puerta

Entre los cambios que incorporaría, el primero de ellos está relacionado con el personaje de Rebecca. El deterioro de este personaje es especialmente doloroso, porque después de consolidarse a lo largo de tres entregas como una mujer capaz de superar cualquier obstáculo, la cuarta temporada la degrada desde el inicio con una ridícula obsesión por la barbacoa y una espiral defensiva de feminismo exagerado que me parece forzada. Y su dinámica sentimental con Matthijs empeora las cosas al retratar a una mujer sumamente competente incapaz de equilibrar su vida personal y profesional.

Brendan Hunt, cocreador de 'Ted Lasso' sobre el regreso de uno de los protagonistas originales: "Hubiera sido un flaco favor a nuestra nueva historia"
En Espinof
Brendan Hunt, cocreador de 'Ted Lasso' sobre el regreso de uno de los protagonistas originales: "Hubiera sido un flaco favor a nuestra nueva historia"

Y después está Keeley Jones, cuya trama tampoco sale mejor parada, ya que después de finalizar la tercera temporada al frente de su propia empresa de relaciones públicas y tomando la decisión madura de elegir su propio camino por encima de Roy o Jamie, ahora parece haber abandonado ese sueño para ser tratada con condescendencia. Además, el repentino e intenso enamoramiento que tiene por Roy Kent acaba siendo un retroceso que se contradice con su autonomía.

Aunque la llegada de las nuevas integrantes del equipo femenino y sus interacciones han traído mucha frescura a la serie, estos aciertos chocan constantemente con las subtramas sobre las disputas internas entre las jugadoras. Y la introducción de la entrenadora Alice Chilton acaba pecando de la mujer amargada y conflictiva y perpetúa la rivalidad entre mujeres.

El problema de esto es que creo que los arcos de Rebecca y Keeley llegaron a su final en la tercera temporada, que estaba pensada como el cierre definitivo. Al traer de vuelta la serie, los guionistas se vieron obligados a inventar conflictos artificiales para rellenar y creo que tiene mucho margen para cambiar las tornas. Ojalá sea así.

En Espinof | El A.F.C Richmond no existe realmente pero sí podemos visitar el hogar de 'Ted Lasso', un encantador barrio de Londres que se ha puesto de moda

En Espinof | La temporada 4 de 'Ted Lasso' está corrigiendo uno de los mayores errores que cometió el entrenador. Creo que refleja muy bien la evolución del personaje

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios