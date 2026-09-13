Me está gustando la temporada 4 de 'Ted Lasso', pero me duele ver cómo están llevando la evolución de Rebecca y Keeley

'Ted Lasso' fue una serie indispensable durante los momentos más difíciles de la pandemia. Se ganó el cariño del público gracias a una combinación perfecta de personajes entrañables, un optimismo desbordante y una gran sensibilidad que servía de antídoto contra cualquier cosa que ocurriera en el mundo real.

Sin embargo, ese brillo original comenzó a apagarse poco a poco hasta caer en un deterioro narrativo evidente hacia el final de la tercera entrega -que, por cierto, se perfilaba como el cierre definitivo de la historia-. Pero después de varios años de ausencia, la cuarta temporada me ha devuelto la confianza en la serie, aunque sí que cambiaría el enfoque de una cosa en concreto: sus personajes femeninos.

Mejor no marcarse en propia puerta

Entre los cambios que incorporaría, el primero de ellos está relacionado con el personaje de Rebecca. El deterioro de este personaje es especialmente doloroso, porque después de consolidarse a lo largo de tres entregas como una mujer capaz de superar cualquier obstáculo, la cuarta temporada la degrada desde el inicio con una ridícula obsesión por la barbacoa y una espiral defensiva de feminismo exagerado que me parece forzada. Y su dinámica sentimental con Matthijs empeora las cosas al retratar a una mujer sumamente competente incapaz de equilibrar su vida personal y profesional.

Y después está Keeley Jones, cuya trama tampoco sale mejor parada, ya que después de finalizar la tercera temporada al frente de su propia empresa de relaciones públicas y tomando la decisión madura de elegir su propio camino por encima de Roy o Jamie, ahora parece haber abandonado ese sueño para ser tratada con condescendencia. Además, el repentino e intenso enamoramiento que tiene por Roy Kent acaba siendo un retroceso que se contradice con su autonomía.

Aunque la llegada de las nuevas integrantes del equipo femenino y sus interacciones han traído mucha frescura a la serie, estos aciertos chocan constantemente con las subtramas sobre las disputas internas entre las jugadoras. Y la introducción de la entrenadora Alice Chilton acaba pecando de la mujer amargada y conflictiva y perpetúa la rivalidad entre mujeres.

El problema de esto es que creo que los arcos de Rebecca y Keeley llegaron a su final en la tercera temporada, que estaba pensada como el cierre definitivo. Al traer de vuelta la serie, los guionistas se vieron obligados a inventar conflictos artificiales para rellenar y creo que tiene mucho margen para cambiar las tornas. Ojalá sea así.

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