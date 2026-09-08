Si queremos visitar el hogar de 'Ted Lasso', es posible. El encantador barrio de Londres que se ha puesto de moda gracias a la serie de Apple TV

Ya desde el primer capítulo, 'Ted Lasso' se convirtió en una de esas series que son lugares felices. Cuesta pensar que una serie que sigue de cerca a un equipo de fútbol se haya convertido en rincón tan bonito de positividad y amor, con un sentimiento de bienvenida constante.

Parte del encanto es el entorno acogedor e idílico de Richmond, el hogar del equipo A.F.C. Richmond. Pero aunque el equipo en sí sea ficticio, el lugar donde se rueda 'Ted Lasso' es muy real y se ha convertido en un nuevo destino para los fans de las serie de Apple TV.

Vamos preparando las maletas

Más que un pueblo en sí, se trata de Richmond-upon-Thames, un barrio que forma parte del Londres exterior y que tiene el honor de ser el único municipio con territorio a ambos lados del Támesis. Es un barrio relativamente joven, de apenas 60 años de antigüedad, y que antes de la llegada de Jason Sudeikis y compañía ya era famoso por su apariencia encantadora.

Se encuentra en una zona arbolada, con un parque donde los ciervos campan a sus anchas, y con numerosos edificios históricos e incluso algún que otro palacio de la época Tudor. Apenas está a 20 minutos en tren desde el centro de Londres, pero desde que es el escenario en el que se desarrolla 'Ted Lasso' ha ido atrayendo cada año a más y más turistas.

Al fin y al cabo, muchas de las localizaciones que se ven en la serie de Apple TV se encuentran con facilidad en el centro de Richmond-upon-Thames. Desde la plaza que Ted y Beard frecuentan a menudo, el apartamento de Ted en Paved Court hasta el pub Crown and Anchor, que en realidad se llama "The Prince's Head" y lleva en pie desde el siglo XVIII.

Según The New York Times, desde el estreno de 'Ted Lasso' los hoteles locales han venido registrando el doble de turistas, especialmente estadounidenses, aunque también llegan desde Singapur, México y la India. Las localizaciones reales de la serie no son el único atractivo: en el barrio y en Apple TV han aprovechado el atractivo del lugar al máximo para levantar allí la tienda oficial de 'Ted Lasso'.

Por desgracia, algunas localizaciones se echan en falta y nos recuerdan que la magia de la tele es una cosa, y que el A.F.C Richmond solo es real en nuestros corazones. No vamos a encontrar el estadio del equipo, que en realidad no existe, ya que las escenas de los partidos se ruedan en Selhurst Park, el estadio del equipo del Crystal Palace. No podremos ver el "dog track", pero por lo menos te puedes comprar las galletitas y echar un rato en un banco pensando en cómo hacer del mundo un lugar mejor.

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