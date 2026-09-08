"Espero que si algún billonario la ve se cague de miedo". Andrew Garfield llama a la rebelión antes del estreno de su nueva película

Puede que el marketing internacional de 'El hombre que desafió al rey' ('The Uprising') pase a la historia como uno de los más extraños jamás vistos. Por un lado, la distribuidora estadounidense decidió anunciar, por las buenas, que se trataba de una historia de origen de Robin Hood, llegando a ponerle el subtítulo 'El ascenso de Robin Hood'... mientras en Reino Unido negaban la mayor en The Guardian: "Es una épica histórica sobre la Revuelta de los Campesinos de 1381, no Robin Hood". La respuesta la tendremos cuando se estrene el próximo 11 de septiembre en Estados Unidos (y el 30 de octubre en España).

Dando en la diana

Mientras tanto, nos queda una campaña promocional que nos está dejando momentos increíbles gracias a un Andrew Garfield que está dispuesto a darlo todo. De hecho, de manera mucho más reivindicativa de lo que cualquiera podría esperar, como hemos leído en The Hollywood Reporter: "Espero que sirva de impulso para el público. Espero que la gente sienta un despertar, que todos sintamos que nuestros conflictos se reflejan en los de estos personajes de hace mucho tiempo, y que pueda servir como dirección".

O, dicho de otra manera: "Espero que si algún billonario la ve, se cague de miedo". Bueno, "mil-millonario", pero ya nos entendemos. De hecho, más adelante añade, respecto a la frase "No habrá paz hasta que hayamos sanado", que suena en la película, "Voy a incluir a los billonarios también, porque son los que puede que tengan el alma más enferma. Son los que quizá necesitan sanarse más de alguna manera". Dilo, rey.

No es la primera vez que habla en estos términos del 1%. En la revista Esquire, el mes pasado, aclaró "La verdad de ese periodo de tiempo es que había condiciones brutales para la clase trabajadora, impuestos brutales tras la plaga, incompetencia en el gobierno, prácticas abusivas, con la clase más baja vista como si fueran criaturas sub-humanas desde la perspectiva de los que están en el poder. Y esas condiciones permanecen aquí, en los Estados Unidos y alrededor del mundo". Voy preparando una pica para cuando vaya a ver la película, por si acaso nos venimos arriba entre todos.

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