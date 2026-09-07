El productor de las películas de 'Harry Potter' tiene claro que la serie de HBO les lleva ventaja en una cosa: "Tenían dificultades"

La saga de 'Harry Potter' está a punto de volver a nuestras pantallas, pero este regreso a Hogwarts tendrá una diferencia fundamental: que habrá mucho más tiempo para contar su historia. Después de ocho películas estrenadas entre 2001 y 2011 que convirtieron a Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y Tom Felton en estrellas mundiales, HBO se prepara para estrenar la nueva adaptación de las novelas de J.K. Rowling el próximo 25 de diciembre.

El proyecto llega con la inevitable comparación con unas películas que marcaron a toda una generación y que siguen siendo una de las franquicias cinematográficas más populares de la historia. Sin embargo, David Heyman, productor de las películas originales y también vinculado a la nueva serie, cree que existe un elemento que puede jugar decisivamente a favor de la nueva versión.

El renovado universo de 'Harry Potter'

David Heyman está "muy orgulloso" de las películas, pero reconoce que el nuevo formato tiene una ventaja evidente. Así lo reconoció en el podcast Harry Potter: From Film to Series.

"Estoy muy orgulloso de las películas, pero creo que tener más tiempo te permite profundizar en los personajes y sentir con mayor intensidad lo que ellos sienten. Y puedes convivir con esa sensación, algo que no ocurría con las películas, que, al condensarse en un margen de tiempo más corto, siempre tenían dificultades con la narrativa".

Ese margen es lo que permitirá recuperar detalles de los libros que tuvieron que quedarse fuera de las películas. Heyman pone como ejemplo las sensaciones de Harry al llegar a Hogwarts y todo lo que implica descubrir un mundo completamente nuevo.

"Hay mucha narrativa. Pero puedes experimentar el descubrimiento de la escuela, la sensación de agobio, la soledad, la presión de ser Harry, el Potter de todo esto. Y Hermione, puedes sentir su lucha interna por ser inteligente, ¿quiénes son sus aliados, por así decirlo? Ron sintiéndose inferior por culpa de su familia. Todos lo han vivido antes. Todo eso es genial. Es un regalo".

La idea de HBO pasa precisamente por aprovechar esa libertad: cada temporada adaptará uno de los libros de la saga, empezando por 'Harry Potter y la piedra filosofal'. El nuevo reparto y unos escenarios completamente renovados permitirán reconstruir Hogwarts desde cero sin tener que limitarse a repetir las películas.

Además, la segunda temporada ya está en marcha y contará con nuevas incorporaciones importantes, entre ellas Billy Barratt como Tom Riddle, Lenny Rush como Dobby y Bonnie Hill como Ginny Weasley. También tendrá a Warwick Davis de regreso, por lo que queda claro que la serie busca convertirse en una adaptación más fiel de las novelas y demostrar que todavía queda mucho que contar.

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