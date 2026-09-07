Este Rey Mago no tiene oro, incienso y mirra pero promete darnos uno de los animes del año. La temporada 2 de 'Black Clover' ya tiene fecha de estreno para comerse el mundo

En 2023 tuvimos un breve respiro con 'Black Clover: La espada del rey mago', una película original que se pudo ver directamente en Netflix. Pero la historia principal de 'Black Clover' llevaba en pausa desde 2021, cuando el anime se despidió después de 170 capítulos.

Desde entonces han cambiado muchas cosas y ahora en Studio Pierrot quieren apostar por animes cortos pero de mucha calidad, como han venido haciendo con 'Bleach: Thousand-Year Blood War'. Y precisamente, ahora que 'Bleach' llega a su final, es hora de decir adiós a Ichigo Kurosaki y dar de nuevo la bienvenida a Asta para que tome el relevo.

Un regreso por todo lo alto

El regreso de 'Black Clover' es uno de los más anticipados de todo 2026, y desde luego es una de las series más prometedoras y que más revuelo está levantando. El manga de Yuki Tabata terminó hace unos meses, con lo que el fandom anda bastante revolucionado, pero es que aquellos que pudieron ver los primeros capítulos por adelantado este verano confirmaron que son una absoluta barbaridad.

Ya sabíamos que la segunda temporada de 'Black Clover' arrancaría con los animes de otoño, pero ahora se ha terminado de confirmar su fecha de estreno para el próximo 3 de octubre. Será uno de los primerísimos animes en arrancar durante el último trimestre del año, y viene rodeado de unas expectativas tremendas.

Lo cierto es que 'Black Clover' regresa en un momento ideal para tomar el relevo de grandes series que o ya han terminado, como 'Boku no Hero Academia', o están pegando sus últimos coletazos. Y especialmente ahora que se apunta al modelo de anime estacional, Asta tiene potencial para reafirmarse como uno de los héroes imprescindible del shonen de fantasía.

Ahora bien, si nos queremos poner al día de cara al estreno de la segunda temporada, más nos vale darnos prisa. 'Black Clover' cuenta con 170 capítulos hasta el momento, que podemos ver en streaming en Crunchyroll. Si queremos subirnos al carrito, desde luego es el momento perfecto porque el anime de fantasía va a venir pisando fuerte.

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