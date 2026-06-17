La temporada 1 de 'Black Clover' supera los 170 capítulos, pero si no tenemos tiempo para verlos podemos refrescar la historia de Asta con este resumen oficial y gratuito

Este 2026 marca el regreso de algunas de las series más grandes de los últimos años, y después de unos cuantos meses jugando al despiste por fin sabemos que 'Black Clover' vuelve oficialmente el próximo otoño. Asta ha estado desaparecido del mundo del anime desde 2021, pero ahora el anime de fantasía vuelve con fuerzas renovadas y una nueva etapa muy diferente.

¿Dónde estábamos?

De entrada, Pierrot se ha pasado a la tendencia de producir animes más cortos pero de mayor calidad. Así que eso de las temporadas infinitas que no se interrumpían nada y el relleno para ganar tiempo se ha acabado y podemos esperar que esta segunda temporada de 'Black Clover' sea sustancialmente más corta que la primera.

Y es que oficialmente la primera temporada de 'Black Clover' consta de 170 episodios y varios especiales emitidos entre 2017 y 2021. Si nos queremos poner al día con la serie de cara al estreno de la segunda temporada el próximo octubre tenemos una tarea monumental por delante, pero sus creadores nos lo quieren poner un poco más fácil.

Desde las cuentas oficiales de 'Black Clover' han lanzado un recopilatorio especial de 10 minutos de duración que recapitula los momentos más importantes de la historia de Asta hasta el momento. Desde la presentación del mundo de 'Black Clover', la aparición del grimorio negro y los combates más recientes que nos ha ido dejando la serie en su último tramo.

Si ya vimos en su día 'Black Clover', es un repaso que viene de perlas para recordar los eventos más destacados del anime y rendir homenaje a la obra de Yuki Tabata. Ahora bien, si llegamos de nuevas al anime de fantasía, igual tenemos que ir poniéndonos las pilas este verano si queremos sacarle todo el juego posible a la historia.

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